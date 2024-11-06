الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

معهد التغذية: الإفراط في الحلويات يضر بالجهاز المناعي للجسم

الحلويات ترفع نسبة
الحلويات ترفع نسبة السكر في الدم، فيتو

أكد المعهد القومي للتغذية أن الحلويات والأطعمة عالية السكر تؤدي إلى إرتفاع السكر بالدم بشكل مفاجئ مما يضعف من عمل جهاز المناعة.

 

تناول الحلوى يوميًّا يسبب زيادة الوزن

وحذر معهد التغذية من تناول الحلوى بشكل يومى مما يؤدي إلى زيادة الوزن ويؤثر سلبًا في عمل الجهاز المناعي.

 

وأوضح المعهد القومي للتغذية أنه لا يوجد غذاء واحد فقط خاص بدعم المناعة، ناصحا بأهمية تناول الوجبات الصحية المتوازنة التى تحتوى على النشويات،البروتين، كما أن الخضراوات والفاكهة هي الطريقة الأمثل لدعم المناعة.

الخضروات والفاكهة 
الخضراوات والفاكهة

التمر بديل صحي للحلويات 

وكشف المعهد القومي للتغذية عن فوائد تناول التمر بالسوداني حيث  يخلص جسم الإنسان من الرغبة فى تناول الحلويات نظرا لأنه يشكو  الكثير من الناس من الرغبة فى تناول الحلويات وخاصة فى آخر اليوم.
 

ويلجأ وقتها الكثيرون للكيك والبسبوسة والشيكولاتة والبسكويت.

 

وقال معهد التغذية أن هذه الحلويات ليست فقط عالية السعرات والسكريات والدهون بل الوجبات خالية من القيمة الغذائية لذلك يمكن تناول التمر مع حبات السوداني بدلًا من الحلويات للتقليل من تناول السكر المضاف، الدهون وأيضا الاستفادة من القيمة الغذائية للتمر.

كانت الدكتورة نجلاء محمد استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية وجهن نصائح بشأن الأكلات الصحية الاقتصادية التي تعطي نفس القيمة الصحية لتناول اللحوم.

 

الجبن القريش بديل صحي للحوم الحمراء

وقالت استشاري التغذية العلاجية إن تناول قطعة من الجبنة القريش تغني عن تناول شريحة من اللحوم الحمراء كما أنها لا تمثل ضررًا للكبد أو الكلى وبسيطة في الهضم.

وكشفت استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية أن الطريقة الصحية لتناول الكبدة تكون بطريقة الكبدة الإسكندراني بينما طهي الكبدة بالردة يفقدها العناصر الغذائية فيها ويجعلها تفتقر لعنصر الحديد.

 

الأنيميا عند الأم للحامل تسبب الإجهاض 

وأكدت ضرورة الاهتمام بالعناصر الغذائية التى تحتوى على الحديد لتجنب الإصابة بالأنيميا، مشيرة إلى أن الأنيميا عند الأم تسبب الإجهاض، موضحة أنه ليس شرط إصابة الطفل بالأنيميا في حالة إصابة الأم.


كان قد حذر المعهد القومي للتغذية من سلوكيات خاطئة ترتكبها ربات البيوت تسبب هدر الطعام  أثناء الإعداد والتجهيز للطعام منها


1- ترك الفاكهة والخضراوات حتى تفسد.

2- استخدام الأدوات المثقوبة أو غير الجيدة التنظيف لأنها تلوث الأغذية.


3- عدم تنظيف الفواكه والخضروات الجاهزة للأكل.


4- استخدام ملعقة واحدة أثناء الطهي لتذوق الطعام عدة مرات دون تنظيفها.
 

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5- استخدام لوح واحد لتقطيع الأطعمة الطازجة والنيئة معا.

 

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