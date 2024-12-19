الخميس 19 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

للوقاية من مخاطر القاتل الصامت، الصحة تحدد عدد الساعات الكافية للنوم يوميا

النوم الجيد
النوم الجيد

أكدت وزارة الصحة أن النوم الجيد يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم لذا نصحت بضرورة أخذ قسط وفير من النوم من ٧ إلى ٨ ساعات يوميًا.

 
أشارت وزارة الصحة في منشور توعوي أن أي إنسان يعاني صعوبة في النوم أو أرق أو أي مشكلات صحية متعلقة بطب النوم يمكنه الاتصال على الخط الساخن لاستشارة أطباء الصحة النفسية ١٦٣٢٨.

 

ما هو الأرق؟

والأرق هو اضطراب في النوم حيث يجد صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا، ويمكن أن تكون الحالة قصيرة المدى حادة أو يمكن أن تستمر لفترة طويلة مزمنة، وقد يأتي ويذهب أيضًا.

أسباب الأرق

تشمل الأسباب الرئيسية للأرق 

التوتر المرتبط بأحداث الحياة، مثل فقدان الوظيفة أو التغيير، أو وفاة أحد أفراد أسرته، أو الطلاق، أو الانتقال.

 

الأشياء المحيطة بالشخص مثل الضوضاء أو الضوء أو درجة الحرارة.

 

التغييرات في جدول النوم

الجينات، وجدت الأبحاث أن الميل إلى الأرق قد يكون متوارثًا في العائلات.

وتشمل الأسباب الثانوية للأرق ما يلي:

مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق

أدوية نزلات البرد والحساسية والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والربو

الألم أو الانزعاج في الليل

تعاطي الكافيين أو التبغ أو الكحول

فرط نشاط الغدة الدرقية ومشاكل الغدد الصماء الأخرى

اضطرابات النوم الأخرى، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساقين

الحمل

مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

الدورة الشهرية وانقطاع الطمث

 

عوامل خطر الأرق

يؤثر الأرق على النساء أكثر من الرجال وكبار السن أكثر من الشباب، وتشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

مرض طويل الأمد

امراض الصحة العقلية

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أعراض الأرق

تشمل أعراض الأرق ما يلي:

النعاس أثناء النهار

تعب

مشاكل في التركيز أو الذاكرة

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