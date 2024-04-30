أطعمة تساعد على النوم الهادئ وتقضي على الأرق

الأرق من المشكلات التى تواجه العديد من الشباب والفتيات لأسباب عديدة، ما يؤثر على صحة الجسم والمخ والقلب، لذا يهتم البعض بعلاجه والتخلص منه.

والأرق فى وقتنا الحالى أصبح منتشرا وللأسف يؤثر على أداء صاحبه فى العمل والدراسة، لذا يجب علاجه باتباع بعض التعليمات حفاظا على الصحة.

أطعمة تخلصك من الأرق

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن هناك بعض الأطعمة التى يجب المواظبة على تناولها للتخلص من الأرق والنوم الهادئ المنتظم، ومن هذه الأطعمة:

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الموز، لأنه غني بالبوتاسيوم والماغنيسوم اللذان يساعدان على تهدئة عضلات الجسم والأعصاب كما أنه مصدر جيد لفيتامين B6 الذي يحتاجه الجسم لفرز هرمون الميلاتونين المساعد على النوم بشكل هادئ وسريع.

السلمون، فهو يمد الجسم بجرعة عالية من الأوميغا 3 والتي تقوم بدورها في خفض التوتر وتساعد على الاسترخاء، وللحصول على نوم هادئ ليلًا، جربي تناول السلمون في وجبة الغذاء.

تناول اللوز يمد الجسم بالبروتين الذي يساعد على استقرار معدلات السكر في الدم أثناء النوم كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على تهدئة عضلات الجسم.

الحمص، فهو غني بفيتامين B6 الذي يساعد الجسم على إفراز هرمون السيروتونين المفيد في تحسين المزاج وتقليل القلق وكذلك تكوين هرمون الميلاتونين الذي يحفز على النوم بشكل عميق وصحي.

البطاطا الحلوة، لأنها مصدر مهم للبوتاسيوم الذي يساعد على إرخاء العضلات وتحفيز النوم العميق.

الحليب، فتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يساعد بشكل سحري على النوم بعمق، وقد اختلف العلماء حول سبب ذلك ولكن البعض يرجح ذلك لاحتواء الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يزيد من إفراز هرمون الميلاتونين المحفز للنوم.

أطعمة تخلصك من الأرق، فيتو

شاي الأعشاب، وتشير الدراسات إلى أن شاي الأعشاب يقلل المدة التي يستغرقها الجسم للدخول في النوم كما أنه يجعل الجسم ينعم نوما عميق وخالي من القلق، من المشروبات المثالية، شاي الكاموميل والشاي الأخضر.

الشوفان، ليس فقط مفيدًا في خسارة الوزن، ولكنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم المحفزين للنوم بشكل هادئ ومريح.

الزبادي، فهو مصدر آخر للكالسيوم الذي يساعد على النوم سريعًا.

البيض المسلوق، تناول وجبة غنية بالبروتين ليلًا يساعد الجسم على الاستسلام للنوم بشكل عميق.

عصير الكريز، يحفز الجسم على إفراز الميلاتونين الذي يساعد على النوم السريع والعميق كما أنه من المشروبات التي تقضي على مشكلة الأرق في حالة تناوله بانتظام.

العسل الأبيض، تناول ملعقة واحدة من العسل الأبيض “عسل النحل” قبل النوم يساعد على الاسترخاء والتخلص من القلق والنوم بسهولة.