اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو)

ذكر الدفاع المدني السوري أن حريقًا ضخمًا نشب في الملعب الدولي في محافظة حلب شمالي غرب سوريا.

ستاد #حلب الدولي

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الله يحرق قلب يلي كان السبب pic.twitter.com/VJjmnA7zhS — ريان المصري (@Rian_almasri) December 18, 2024

وذكرت صفحات إخبارية أن أسباب الحريق، في سوريا ما زالت مجهولة حتى الآن.

وذكرت تقارير إعلامية قبل وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن أول طائرة مدنية أقلعت اليوم من مطار العاصمة دمشق في سوريا متجهة نحو العاصمة الاقتصادية لسوريا حلب، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد.

إقلاع أول طائرة مدنية من مطار دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد



وأفادت وسائل إعلام سورية بأن إقلاع الطائرة تم بطواقم فنية وبدون ركاب، والرحلة عبارة عن رحلة تجريبية بين المطارين وتهدف للتأكد من جهوزية المطارين وأجهزة الملاحة.



وفي وقت سابق توقعت إدارة مطار دمشق الدولي عودة العمل في المطار في 18 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ في المرحلة الأولى تنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات قبل استئناف الرحلات الدولية.

عودة مطار دمشق للعمل مجددا



وذكرت وزارة النقل في الحكومة الانتقالية السورية أن السلطات تعمل على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات منها، وأن العمل جار لتجهيز مطاري دمشق وحلب.

وتم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين في 8 ديسمبر الجاري، وتوقفت جميع الرحلات في ظل سقوط بشار الأسد.

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