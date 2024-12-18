أخبار الرياضة اليوم: مشادة بين عمر كمال وإمام عاشور في الأهلي.. ريال مدريد بطلا لـ كأس إنتركونتيننتال.. عقد إعلاني في ملف تجديد زيزو مع الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو لعل أبرزها:

شهد مران النادي الأهلي الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أزمة، بعد دخول عمر كمال عبد الواحد في مشادة مع أحد زملائه في الفريق.

ودخل عمر كمال عبد الواحد في مشادة مع أحد زملائه داخل القلعة الحمراء، حيث تطور الأمر ليغضب عمر كمال، ويرتطم بأحد أبواب غرفة خلع ملابس، ليتعرض لإصابة قوية بقطع في شرايين يده، ما أثار الرعب داخل غرف ملابس الأهلي .

وقام أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي بالتدخل سريعا، ونقل اللاعب إلي مستشفي مدينة نصر، ورافقهم محمود كهربا ليخضع اللاعب إلي العلاج اللازم.

شهد مران النادي الأهلي اليوم الأربعاء، مشادة بين عمر كمال عبد الواحد وزميله في الفريق إمام عاشور.

ودخل عمر كمال عبد الواحد في مشادة مع إمام عاشور، بعد معاتبته له ليتطور الأمر بينهما ما أثار غضب عمر كمال، حيث ارتطم بأحد أبواب غرفة خلع ملابس، ما أدى إلى إصابة قوية بقطع في شرايين يده، ما أثار الرعب داخل غرف ملابس الأهلي.

وقام أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي بالتدخل سريعا، ونقل اللاعب إلى مستشفى مدينة نصر، ورافقهم محمود كهربا ليخضع اللاعب إلى العلاج اللازم.

اتفق مسئولو نادي الزمالك، مع زيزو على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم وتم الاتفاق على المقابل المالي مع اللاعب خلال رحلة المغرب بين اللاعب وحسين لبيب رئيس النادي في حفل الكاف.

وأوضح المصدر أنه سيكون هناك عقد إعلاني في ملف تجديد زيزو مع الزمالك من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي من خلال شركته للمساهمة في تجديد عقد اللاعب من خلال العقد الإعلاني.

توج ريال مدريد بلقب كأس إنتركونتيننتال، بعد فوزه على نظيره باتشوكا المكسيكي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد لوسيل، ضمن نهائي كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

وفي الدقيقة 36، أحرز كيليان مبابي هدف ريال مدريد الأول، بعد اختراق من فينيسيوس جونيور الذي استغل تمريرة بينية من فيدريكو فالفيردي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر إلى مبابي الذي أودعها الشبابك في المرمى الخالي.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني، الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 53، بعدما توغل ليراوغ أكثر من لاعب على حدود منطقة الجزاء ويطلق تصويبة مميزة تسكن شباك حارس باتشوكا.

وفي الدقيقة 82، أحرز فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الثالث من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

تواجد وليد سيلمان لاعب النادي الأهلي السابق في مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء علي ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وأثار تواجد وليد سليمان في مران الأهلي التساؤلات، نتيجة لارتباط اسمه بالتواجد في منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وعلمت فيتو من مصدر أن تواجد وليد سليمان في مران الأهلي اليوم جاء لدعم اللاعبين، وذلك بعد الخسارة الأخيرة في كأس الإنتركونتيننتال، وأن النادي الأهلي لم يستقر بعد علي الاسم الذي سيتولي منصب مدير الكرة، حيث تزامن وقت تمرين الفريق بتواجده في ملاعب النادي بمدينة نصر، حيث يتولى منصب مدير قطاع الناشئين.

فجر فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، مفاجأة بشأن مستقبل الثلاثي محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، مع ليفربول، في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما قاله رومانو عبر شبكة "Give Me Sport" البريطانية فإنه لا توجد أي تغييرات جوهرية بشأن مفاوضات ليفربول مع اللاعبين الثلاثة، رغم وجود عروض لهم بالفعل، مؤكدا أن هناك مناقشات بين ليفربول واللاعبين ووكلائهم حول مدة العقد الجديد والراتب الأسبوعي.

جاءت تصريحات رومانو رغم إعلان شبكة "Caught Offside" صباح اليوم أن ليفربول ومحمد صلاح قد توصلا لاتفاق، وأن هناك إعلان وشيك عن استمرار اللاعب بعقد جديد في قلعة "أنفيلد" قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، ليكون بمثابة هدية عيد الميلاد بالنسبة للجماهير.

وشدد فابريزيو رومانو أن ليفربول غير مستعد لرحيل محمد صلاح، وإذا غادر مع الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك سيكون هناك صيف قوي بالنادي الإنجليزي لإعادة بناء الفريق.

فجر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب نيجيريا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقترابه من العودة للتدريب في مصر خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال بيسيرو في تصريحات تلفزيونية: "سأكون في القاهرة قريبا لتدريب منتخب أو فريق"، رافضا الكشف عن العروض المقدمة له من مصر أو وجهته المقبلة، لكنه شدد على أنه سيعود للتدريب في مصر بعد تجربته الأولى مع الأهلي.

وأشار المدرب البرتغالي: "لم أنس فترة عملي كمدرب للأهلي، أتمنى العودة لتدريب الفريق الأحمر وتحقيق إنجازات بعدما تركت انطباعا جيدا حينما كنت مدربا للفريق".

كما أوضح جوزيه بيسيرو: "قدمت عملا جيدا مع منتخب نيجيريا ولكن واجهتني مشاكل عديدة مع إدارة الاتحاد واللاعبين لذلك رحلت".. مشددا على أنه تلقى عدة عروض من أندية ومنتخبات في أفريقيا والبرازيل لكنه لم يحسم وجهته المقبلة بقبول او رفض هذه العروض.

كشف النادي الأهلي في بيان رسمي، عن سبب غياب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن مران القلعة الحمراء الذي أقيم اليوم الأربعاء، علي ملعب النادي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الأهلي في بيانه “إن غياب اللاعب بيرسي تاو عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش، ويتلقى اللاعب العلاج، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد الجمعة”.



كما واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تدريباته الجماعية علي ملعب النادي بمدينة نصر وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران اليوم عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى، تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، وأنها ستزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.

ومن المقرر أن ينتظم الشناوي رفقة الأهلي في مران الفريق بعد غد الجمعة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد يوم الأحد القادم في دوري أبطال إفريقيا.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب حلمي زامورا استعدادًا لمواجهة سيراميكا غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء غد الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء جدول مباريات دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين ” بعد إجراء تعديلات علي مواعيد مباريات المسابقة.

وشهد جدول دوري المحترفين المعدل إقامة مباريات من المسابقة خلال شهر رمضان لأول مرة في تاريخ بطولة دوري المحترفين، حيث لم تشهد النسخة الأولي من المسابقة إقامة أي مباراة في رمضان، حيث حصلت الفرق المشاركة على راحة خلال الشهر المبارك.

وترتب علي إقامة مباريات المسابقة في شهر رمضان خوض الفرق مبارياتها خلال هذا الشهر تحت الأضواء الكاشفة لأول مرة أيضا، وذلك نظرا لإقامة المباريات ليلًا.

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