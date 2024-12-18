جوزيه بيسيرو يكشف مفاجأة عن عودته للتدريب في مصر قريبا

فجر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب نيجيريا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقترابه من العودة للتدريب في مصر خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال بيسيرو في تصريحات تلفزيونية: "سأكون في القاهرة قريبا لتدريب منتخب أو فريق"، رافضا الكشف عن العروض المقدمة له من مصر أو وجهته المقبلة، لكنه شدد على أنه سيعود للتدريب في مصر بعد تجربته الأولى مع الأهلي.

وأشار المدرب البرتغالي: "لم أنس فترة عملي كمدرب للأهلي، أتمنى العودة لتدريب الفريق الأحمر وتحقيق إنجازات بعدما تركت انطباعا جيدا حينما كنت مدربا للفريق".

كما أوضح جوزيه بيسيرو: "قدمت عملا جيدا مع منتخب نيجيريا ولكن واجهتني مشاكل عديدة مع إدارة الاتحاد واللاعبين لذلك رحلت".. مشددا على أنه تلقى عدة عروض من أندية ومنتخبات في أفريقيا والبرازيل لكنه لم يحسم وجهته المقبلة بقبول او رفض هذه العروض.

وعن تواجد الأهلي وبورتو في مواجهة واحدة بمونديال الأندية 2025 خصوصا انه سبق وتولى تدريبهما من قبل، قال بيسيرو: "الأهلي وبورتو فريقان كبيران ومن الصعب توقع الفائز منهما في مونديال الأندية"، مؤكدا أنه سيشجع الأهلي في كأس العالم للأندية بأمريكا وأن الفريق الأحمر فرصته كبيرة أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعن عدم اختيار محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا هذا العام، أوضح جوزيه بيسيرو: "محمد صلاح لاعب عالمي ولا يمكن تقييم مستواه بجائزة".. مؤكدا: "تفاجئت باختيار النيجيري لوكمان كأفضل لاعب في افريقيا لهذا العام"، مختتما حديثه بالقول:"منتخب مصر فريق عنيد وملك افريقيا مرشحا اياه رفقة منتخب المغرب للمنافسة على لقب كأس الامم الافريقية المقبلة".

وكان جوزيه بيسيرو أعلن في يناير الماضي رحيله عن تدريب منتخب نيجيريا، بعد انتهاء عقده بنهاية بطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2024.

جوزيه بيسيرو يعلن رحيله عن تدريب منتخب نيجيريا

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X، قال بيسيرو: لقد أنهينا عقدنا مع الاتحاد الوطني النيجيري لكرة القدم، لقد كان من دواعي الفخر والشرف تدريب فريق سوبر إيجلز.

وتابع: لقد كان 22 شهرًا من التفاني الهائل والتضحية والعاطفة والحماس الهائل، نشعر بشعور من الإنجاز، نود أن نعرب عن امتناننا لـ الاتحاد الوطني النيجيري لكرة القدم، وجميع الموظفين، وخاصة جميع اللاعبين، الذين كانت القيادة معهم ممتعة للغاية.

واختتم بيسيرو، كلمته عبر حسابه الرسمي، بتوجيه رسالة شكر لـ لاعبي المنتخب النيجيري، قائلا: يا رفاق، نحن شاكرون؛ لقد كان شرفًا لي أن أكون جزءًا من هذه العائلة، سوف أفتقدكم، ولكني سأكون هنا دائمًا من أجلكم، بغض النظر عن مكان وجودي.. عناق كبير لكم جميعا.

وحصد منتخب كوت ديفوار، لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، في المباراة النهائية.

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