منتخب الناشئين يسعى لخوض مباريات ودية مع نظرائه المتأهلين لأمم إفريقيا قبل البطولة

منتخب الناشئين، خاطب وليد مهدي مدير منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، المنتخبات الإفريقية المتأهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، من أجل مواجهاتها وديا خلال برنامج إعداد الفراعنة الصغار للمشاركة في النهائيات.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، جهز برنامج إعداد الفراعنة الصغار، وقدمه للمدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل للإطلاع عليه، استعدادا لعرضه واعتماده من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

مصر والمغرب يتأهلان من شمال إفريقيا

وكانت التصفيات المؤهلة للبطولة من شمال افريقيا تحت 17 سنة أقيمت في المغرب وشهدت تأهل المنتخب المصري إلى البطولة في الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط

وليد مهدي مدير منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

وحقق منتخب مصر الفوز في ثلاث مباريات على حساب تونس والجزائر وليبيا بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام منتخب المغرب، بينما وصل أسود الأطلسي إلى أمم افريقيا بعد الفوز على مصر وليبيا والتعادل مع الجزائر وتونس

منتخب الناشئين في معسكر المغرب الأخير، فيتو

الكاس يستهدف خوض 4 وديات

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، أن أحمد الكاس المدير الفني للفراعنة الصغار، يستهدف خوض الفريق 4 مباريات ودية دولية على الأقل، ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في الربع الأول من العام المقبل 2025.

موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 أبريل 2025.

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