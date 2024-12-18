لحظة تتويج ريال مدريد بـ كأس إنتركونتيننتال (فيديو وصور)

توج ريال مدريد بلقب كأس إنتركونتيننتال، بعد فوزه على نظيره باتشوكا المكسيكي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد لوسيل، ضمن نهائي كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

وتسلم لوكا مودريتش قائد نادي ريال مدريد كأس إنتركونتيننتال، من جياني إنفانتينو رئيس لاتحاد الدول يلكرة القدم، في الاحتفالية التي أقيمت عقب المباراة.

وكان باتشوكا تخطى كلًا من بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية، والأهلي بطل إفريقيا، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتننتال.

لحظة تتويج ريال مدريد بـ كأس إنتركونتيننتال

باغت فريق باتشوكا نظيره ريال مدريد، بالسيطرة على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى وكان أول تهديد من نصيب الفريق المكسيكي في الدقيقة الثامنة من تسديدة قوية تصدى لها تيبو كورتوا حارس الملكي.

لحظة تتويج ريال مدريد بـ كأس إنتركونتيننتال

ومع الدقيقة 13، دخل ريال مدريد في أجواء المباراة وبدأ بالسيطرة على مجريات الأمور معتمدا على انطلاقات فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينجهام.

لحظة تتويج ريال مدريد بـ كأس إنتركونتيننتال

بعدها استمرت سيطرة ريال مدريد دون خطورة حقيقية على مرمى باتشوكا الذي يقدم مستويات جيدة في ظل تمركز دفاعي جيد من لاعبيه.

لحظة تتويج ريال مدريد بـ كأس إنتركونتيننتال

وفي الدقيقة 36، أحرز كيليان مبابي هدف ريال مدريد الأول، بعد اختراق من فينيسيوس جونيور الذي استغل تمريرة بينية من فيدريكو فالفيردي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر إلى مبابي الذي أودعها الشبابك في المرمى الخالي.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني، الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 53، بعدما توغل ليراوغ أكثر من لاعب على حدود منطقة الجزاء ويطلق تصويبة مميزة تسكن شباك حارس باتشوكا.

وفي الدقيقة 82، أحرز فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الثالث من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقائق الأخيرة، أحرز فريق باتشوكا هدفا من رأسية بعد عرضية متقنة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة، وتتويجه بلقب كأس إنتركونتيننتال.

لحظة تتويج ريال مدريد بـ كأس إنتركونتيننتال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال، حيث استعان بالقوة الضاربة بتواجد فينيسيوس جونيور أساسيًا، بعدما كان بديلًا في مباراتي أتالانتا ورايو فاليكانو الماضيتين، كما عاد كيليان مبابي بعد تعافيه من الإصابة، لتكتمل القوة الضاربة في هجوم ريال مدريد ضد باتشوكا.

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

وجاء تشكيل ريال مدريد اليوم أمام باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنتونيو روديجير، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس.

فيما تواجد على دكة الاحتياطي كلا من أندري لونين، فران جونزاليس، لوكا مودريتش، أردا جولر، إبراهيم دياز، إندريك، فاييخو، داني سيبايوس، لورينزو، يوسف، راؤول أسينسيو.

باتشوكا بطل كأس التحدي

وتمكن باتشوكا من حصد كأس التحدي في نصف النهائي على حساب النادي الأهلي والتأهل للمباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتواجد مباشرة بالمباراة النهائية، وذلك على عكس الأندية التي شاركت في النسخة الحالية من بطولة، ليتوج في النهاية بلقب كأس إنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.