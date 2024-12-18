15 غرزة وإمام عاشور السبب، كواليس مشادة عمر كمال في مران الأهلي

شهد مران النادي الأهلي اليوم الأربعاء، مشادة بين عمر كمال عبد الواحد وزميله في الفريق إمام عاشور.

ودخل عمر كمال عبد الواحد في مشادة مع إمام عاشور، بعد معاتبته له ليتطور الأمر بينهما ما أثار غضب عمر كمال، حيث ارتطم بأحد أبواب غرفة خلع ملابس، ما أدى إلى إصابة قوية بقطع في شرايين يده، ما أثار الرعب داخل غرف ملابس الأهلي.

وقام أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي بالتدخل سريعا، ونقل اللاعب إلى مستشفى مدينة نصر، ورافقهم محمود كهربا ليخضع اللاعب إلى العلاج اللازم.

وكشف مصدر تفاصيل مشادة عمر كمال عبد الواحد وإمام عاشور، مؤكدا أن الأمر كان مجرد عتاب بين الثنائي إلا أن عمر كمال عبد الواحد فاجأ الجميع بتصعيد الأمر، وضرب أحد أبواب غرفة خلع الملابس بيده، وهو ما تسبب في إصابته ليهرع الجميع للاطمئنان عليه، حيث تم نقله للمستشفى وأجرى عملية جراحية استلزمت إجراء 15 غرزة بيده.

بيرسي تاو يواصل الغياب عن مران الأهلي

وغاب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن مران النادي الأهلي الذي أقيم اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وواصل بيرسي تاو الغياب عن مران النادي الأهلي لليوم الثالث على التوالي.

كواليس مران الأهلي استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تدريباته الجماعية علي ملعب النادي بمدينة نصر وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم وذلك في ختام برنامجه التأهيلي.

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

وعلى جانب أخر، واصل محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته رفقة الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.

وخاض محمد هاني تدريبات بالجري حول الملعب وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للعودة للمشاركة رفقة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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