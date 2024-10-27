شئون الأسرى الفلسطينيين تكشف عن تعرض مروان البرغوثي لتعذيب وحشي في محبسه

أبلغت شئون هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن تعرض القيادي مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمعتقل منذ العام 2002، وعدد من زملائه الأسرى، إلى اعتداء وحشي من قِبَل وحدات القمع في سجون الاحتلال مطلع الشهر الماضي.

تعذيب مروان البرغوثي في محبسه

ووفق الهيئة، قامت وحدة قمع في سجن الاحتلال بالاعتداء الوحشي على مروان البرغوثي في زنزانة العزل الانفرادي بتاريخ 9/9/2024، مستخدمةً أدوات التعذيب والضرب المختلفة ما تسبب بإصابات كثيرة في جسده وأضلاعه وأطرافه، كما تسبب بنزيف في أذنه اليمنى وجرح ذراعه الأيمن وآلام في ظهره، وبدأ التعافي بعدها.

ملف الأسرى الإسرائيليين

هذا وقال أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن المعارضة في الاحتلال الإسرائيلي تنسجم مع حكومة بنيامين نتنياهو بشكل تام باستثناء قضية الأسرى.

وأشار إلى أن إسرائيل فوتت فرصة ذهبية كان يمكن من خلالها استعادة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة خاصة ورقة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي طرحها في يونيو الماضي، ثم تحولت إلى ورقة أممية عن طريق مجلس الأمن.

وأضاف «شديد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض أركان المعارضة في دولة الاحتلال هاجمت نتنياهو بشدة احتجاجا على الرد الباهت التي قامت به إسرائيل بالهجوم على إيران.

وتابع، أن يائير لابيد عضو الكنيست الإسرائيلي قال إن هذا الهجوم لا يرتقي إلى مستوى التهديدات التي خرجت عن نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت وما ألمح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.