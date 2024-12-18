الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

خارجية امريكا،فيتو
خارجية امريكا،فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مؤكدة أن ذلك ممكنا.

وحول الأوضاع في سوريا، قالت الوزارة إنها تواصل تقييم الوضع قبل إرسال موظفين أمريكيين إلى هناك، مشددة على ضرورة احترام اتفاقية فض الاشتباك.

وفي سياق آخر، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن ما يجري في شمال قطاع غزة من المشاهد الرهيبة والمروعة والكلاب الضالة التي تنهش جثث الشهداء، يُعد إهانة متعمدة للكرامة، ويُظهر حجم الوحشية والإجرام الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن تلك المشاهد تفضح الطبيعة الإجرامية واللاأخلاقية للحكومة الإسرائيلية العنصرية.. واستمرار تلك المجازر يمثل تاريخا أسود في ضمير الإنسانية والمجتمع الدولي وتاريخهما".

ودعا إلى تحريك قوافل إغاثة وإنقاذ دولية للدخول إلى المناطق المنكوبة في قطاع غزة وفرض حماية فورية للمدنيين، مشددا على هذه الجرائم المستمرة تشكل إدانة صارخة لكل من يتبنى رواية الاحتلال ويدافع عنه ويُبرّئه من ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

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