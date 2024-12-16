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خارج الحدود

لبيد يطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين على دفعة واحدة

زعيم المعارضة بإسرائيل
زعيم المعارضة بإسرائيل يائير لبيد، فيتو

 قال زعيم المعارضة بإسرائيل يائير لبيد، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد سبب لإبرام صفقة على مراحل، مؤكدا ضرورة إعادة كل المحتجزين دفعة واحدة فورا، وذلك  في ظل حديث عن مناقشة صفقة تتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على دفعات.

 

لابيد يطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين على دفعة واحدة 

 وتدور المفاوضات بين حماس وإسرائيل على تنفيذ صفقة الأسرى على مراحل، بحيث يتم الإفراج عن دفعة من الأسرى الإسرائيليين في البداية.

وفي هذا السياق كشف مسئولون إسرائيليون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة "خلال أقل من أسبوعين".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن اتفاق وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة يمكن أن يكتمل بحلول عيد "الحانوكا"، الذي يبدأ هذا العام مساء 25 ديسمبر الجاري.

 

تطورات مفاوضات حماس وإسرائيل

لكن وفقا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن المحادثات تواجه حجر عثرة بشأن عدد الرهائن الذين سيفرج عنهم، إذ تريد حركة حماس إطلاق سراح عدد أقل مما تطالب به إسرائيل التي "ليست على استعداد للتنازل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الأحد إنه ناقش مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، جهود إعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة.

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وقال نتنياهو إنه تحدث مع ترامب مطولا عن هذا الأمر، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه "خلال محادثة نتنياهو وترامب، أخبر رئيس الوزراء الرئيس المنتخب أن الولايات المتحدة يجب أن تضغط على المفاوضين للموافقة على إطلاق سراح عدد أكبر بكثير من الرهائن، وأن حماس تعرض حاليا عددا غير مقبول للإفراج عنه ضمن فئة الإنسانية".

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