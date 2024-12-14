رسالة صارمة من كتائب القسام لجيش الاحتلال بشأن الأسرى

وجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم السبت، رسالة إلى المستوطنين الإسرائيليين، مؤكدة أن رئيس وزرائهم وقائد أركانهم يسعيان إلى التخلص من الأسرى في غزة بكل السبل.

رسالة تحذيرية من القسام للمستوطنيين

وأشارت "القسام" في تعليق مرفق مع مقطع الفيديو الذي نشرته عبر قناتها على "تلجرام" إلى أن "حلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكبير أن يموتوا جميعا (الأسرى الإسرائيليين في غزة)".

وشددت "كتائب القسام" في رسالتها على أن الوقت ينفد.

الاحتلال يقصف لقتل اسراه

وفي السياق ذاته، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبوعبيدة مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يتواجد به عدد من الأسرى الإسرائيليين، مكررا القصف ليتأكد من مقتلهم.

وشدد الناطق باسم "القسام"على أن "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم".

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