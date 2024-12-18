الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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محافظات

حملة لإزالة مخالفات البناء في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو

تواصل الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية جهودها  من خلال المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، حرصًا على حق الدولة وحق المواطنين.
 

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تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف بحي أول 

نفذت الوحدة المحلية لحي أول في مدينة الإسماعيلية إزالة فورية لأعمال البناء المخالفة بالدور الخامس العلوي (الغير مكتمل) الكائن بشارع الإمام علي، نطاق حي أول، وذلك على مدار ثلاثة أيام تم فيها إزالة المخالفة بالكامل وتحرير محضر بها.  

جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو

 

مركز ومدينة القنطرة غرب 

كما تم تنفيذ إزالة فورية بقرية ابو طفيلة بمركز ومدينة القنطرة غرب لبناء مخالف لدور أول علوي، على مساحة 100 متر تقريبًا بمنطقة كوبري الفران بقرية أبوطفيلة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات السالف ذكرها.
 

جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،  أنه لا تهاون لردع المخالفين والمقصرين بانتهاك القوانين الخاصة بالبناء، لما يترتب عنها من أضرار تعود على المجتمع وعلى المواطن، مشيرًا إلى أن الحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر  العشوائية، والحفاظ على هيبة الدولة، وكذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.  

جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية إزالة المخالفات التصدي للبناء المخالف القنطرة غرب قرية ابو طفيلة حي اول الاسماعيلية

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