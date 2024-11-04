حملة لإزالة القمامة والمخلفات من أمام مكتب بريد القنطرة غرب بالإسماعيلية (صور)

أكرم يؤكد الاهتمام بالنظافة العامة بكافة مراكز ومدن الإسماعيلية أولوية قصوى لتحويل محافظتنا إلى محافظة خضراء

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، برفع المخلفات والقمامة من أمام منطقة مكتب بريد ومكتب السجل المدني بالقنطرة غرب.

شكوى أحد المواطنين

جاء ذلك عقب رصد شكوى من أحد المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والخاصة بوجود بوجود تجمع للقمامة أمام مكتب بريد القنطرة غرب.

جانب من الأعمال،فيتو

جانب من الأعمال،فيتو

استكمال جهود الوحدات

ويأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والارتقاء بمستوى النظافة العامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جانب من الأعمال،فيتو

جانب من الأعمال،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وبحثها ودراستها وإزالة أسبابها.



جانب من الأعمال،فيتو

جانب من الأعمال،فيتو

وعلى صعيد آخر كان قد تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤.

حملة مكبرة بحي ثالث

وشهد يوم الخميس الماضي تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢٤، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.

الأماكن التي تم استهدافها

واستهدفت الحملة مناطق الإعلام، الـ ٥٠٠ وحدة، منطقة الخامسة، منطقة الشارع التجاري، ومحيط مدرسة الشهيد عمرو وهيب.

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