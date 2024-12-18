الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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محافظات

حملة لضبط التكاتك المخالفة بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، في  محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء بالتنسيق مع وحدة المرور، حملة لضبط مخالفات مركبات “التوكتوك” داخل المدينة، وذلك تحت إشراف رئيس المركز والمدينة، بالتعاون مع وحدة مرور القنطرة غرب.  

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متابعة وفحص التراخيص 

وشملت أعمال الحملة فحص التكاتك، وضبط حركة المرور والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الخاصة بالركوب.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والتي تنص على ضرورة متابعة كافة القطاعات الخدمية، والعمل على فحص شكاوى المواطنين وحلها.  

 

ومن جهة أخرى كانت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، في وقت سابق، برفع المخلفات والقمامة من أمام منطقة مكتب بريد ومكتب السجل المدني بالقنطرة غرب.  
 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

شكوى أحد المواطنين 

جاء ذلك عقب رصد شكوى من أحد المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والخاصة بوجود بوجود تجمع للقمامة أمام مكتب بريد القنطرة غرب.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

استكمال جهود الوحدات 

ويأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والارتقاء بمستوى النظافة العامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة. 


و شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات عن أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات. 


نتائج الحملة المكبرة اليوم 

وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص، بولاية هيئة التعمير، على مساحة ٣٦٤ فدانا، عبارة عن أحواض مزارع سمكية، وذلك تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وقوات إنفاذ القانون.   

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