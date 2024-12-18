الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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محافظات

الكشف الطبي على 350 مواطنًا بفايد والقصاصين بالإسماعيلية (صور)

قافلة طبية،فيتو
قافلة طبية،فيتو

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية قافلة طبية بمركز الأسرة والطفولة بمركز ومدينة فايد والقصاصين في محافظة الإسماعيلية.   

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أبرز التخصصات والأماكن المستهدفة 

ومن جانبها، قالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إن القافلة الطبية ضمت عدة تخصصات طبية مختلفة (باطنة، عظام، أنف وأذن، جلدية، ورمد)، إلى جانب تقديم 30 نظارة طبية مجانية لعدد من الحالات الطبية التي تحتاج لذلك، بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.  

جانب من القوافل،فيتو
جانب من القوافل،فيتو

وأضافت الحفناوي أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على 170 مواطن من أهالي المنطقة. 

جانب من القوافل،فيتو
جانب من القوافل،فيتو
جانب من القوافل،فيتو
جانب من القوافل،فيتو

تنفيذ مشروع أطفال أصحاء  

كما تم تنفيذ مشروع "أطفال أصحاء" في محافظة الإسماعيلية بالكشف الطبي على 180  طفل في عدة تخصصات (أطفال، رمد، أنف وأذن)، وتقديم عدد 40 نظارة طبية مجانية، بمركز ومدينة القصاصين.
 

جانب من القوافل،فيتو
جانب من القوافل،فيتو
جانب من القوافل،فيتو
جانب من القوافل،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وفي إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة مصر 2030 والمشاركة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

 

 

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