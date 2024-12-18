منطقة الإسماعيلية الأزهرية تختتم موسم الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول (صور)         

شهد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، حفل ختام الأنشطة الرياضية والاجتماعية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي الذي أقامته إدارة رعاية الطلاب.



بداية الحفل بالسلام الوطني

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم عرض فقرات إنشاد ديني وفقرات فنية ورياضية متنوعة، ثم كرم علي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب، فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، تقديرًا وشكره على تعاون فضيلته المثمر والبناء في نجاح أنشطة وأعمال رعاية الطلاب، ثم كرم المهندس هيثم السيد حسني، نائب رئيس مجلس الآباء والمعلمين لمنطقة الإسماعيلية، تقديرًا لجهوده الحثيثة ومساهماته البارزة في نجاح أنشطة رعاية الطلاب.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

تكريم العاملين المحالين للمعاش

وعلى هامش الاحتفال، كرم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بعض العاملين بديوان عام المنطقة والذين بلغوا سن التقاعد وهم عبد الحميد حسن، مسؤول أمن المنطقة ورئيس نقابة المعلمين، ومحمد حسن، مدير إدارة الشؤون الوظيفية وشؤون العاملين، ومحمد كامل موجه عام الرياضيات، ومحمد فارس العضو الفني بمكتب وحدة المعلومات بالمنطقة.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

وكرم عبد الجواد كل من: إدارة الإسماعيلية لفوزها بالمركز الأول في مسابقة اللياقة البدنية للمرحلة الابتدائية، إدارة التل الكبير لفوزها بالمركز الأول في مسابقة اللياقة البدنية للمرحلة الإعدادية والثانوية.



تكريم المعاهد المتميزة في الأنشطة الطلابية

كما تم تكريم المعاهد المتميزة وهي: معهد عمر بن عبدالعزيز النموذجي بالمركز الأول في مسابقة اللياقة البدنية، معهد السلام الإعدادي لفوزه بالمركز الأول في مسابقة اللياقة البدنية للمرحلة الإعدادية والثانوية، معهد محمد جبر الثانوي بنين فاز بالمركز الأول في مسابقة اللياقة البدنية.

وكرم أيضا موجهي التربية الرياضية بالخمس إدارات، ولفيف من معلمي ومعلمات التربية الرياضية ذوي البصمة المتميزة، ثم كرم الطلاب الفائزين في مسابقة اللياقة البدنية لجميع المراحل، وجميع الطلاب الفائزين في جميع المسابقات الرياضية والاجتماعية.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

حضر الحفل علي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب، والشيخ أشرف سيف، مدير إدارة الخطة والمتابعة، ومحمد الجداوي، موجه أول التربية الرياضية، وعدد من الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين ومعلمي التربية الرياضية ولفيف من أولياء الأمور والطلاب.



جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

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