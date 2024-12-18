نجاح جراحة دقيقة لمصاب بمركز ههيا في الشرقية

قالت الدكتورة هبة الضريبي مدير عام مستشفى ههيا المركزى محافظة الشرقية إن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد عياد رئيس قسم الجراحة، والدكتور محمد عبدالحميد الشرقاوي أخصائي الجراحة والدكتور طاهر شكري أخصائي التخدير وماجدة حسيني تمريض العمليات، قام بإجراء جراحة دقيقة لمصاب بجرح بالرقبة وخلف الأذن اليمنى أدى إلي قطع بالعضلات واحد الشرايين الرئيسية المغذية للوجه

اشتباه قطع بالعضب السابع

وذلك أيضا بالإضافة إلى قطع بالقناة السمعية واشتباه قطع بالعصب السابع، ويعاني من نزيف حاد وعلي الفور تم إنعاش للمريض وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، وعلي الفور تم إجراء الجراحة بقسم العمليات، وتم التعامل ووقف النزيف تماما وتوفير سرير رعاية مركزة وتم التواصل مع أخصائي الأنف والأذن والحنجرة لمناظرة المصاب، وتمت العملية بنجاح والمريض بصحة جيدة

استقبال المريض فى حالة إعياء تام

وكان مستشفى ههيا المركزى قد استقبل المريض وفى حالة إعياء تام، ومصاب بقسم الطوارئ بحضور الدكتور محمد عبدالحميد الشرقاوي أخصائي الجراحة ومستر أحمد إبراهيم المصري ومستر إسماعيل إبراهيم تمريض بقسم الاستقبال والطوارئ وقاموا بعمل الإسعافات الأولية لحين دخوله قسم العمليات وتوجهت الدكتورة هبه الضريبي مدير المستشفى بالشكر الي فريق العمل

إجراء جراحة دقيقة لمسن 67 سنة

كما تم إجراء جراحة دقيقة لمريض مسن 67 مصاب بورم بالحوض وبعد الفحوصات الإكلينيكية والطبية اللازمة تبين وجود ورم بالحوض قد تم استئصاله من قبل، وتم استئصال الورم وتبين وجوده أعلي قناة مجرى البول كاملة

تسليك قناة مجرى البول بدون تركيب قسطرة

وتم تسليك قناة مجرى البول بدون تركيب قسطرة بولية، وتم تصليح الحوض كاملا بعد استئصال الورم كاملا، وتمت العملية بنجاح والمريض بصحة جيدة وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء وبتعليمات من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية

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