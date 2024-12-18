حبس 13 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى 4 محافظات

أمرت النيابة العامة، بحبس 13 لصًّا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى 4 محافظات؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سقوط 13 لص لارتكاب جرائم سرقات مدرسة والدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بالجيزة وسوهاج

وفي مديرية أمن السويس؛ ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة (أدوات صحية وقطع معدنية وزنت جميعها 800 كيلو جرام) من إحدى شركات تصنيع الأدوات الصحية بدائرة قسم شرطة عتاقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بقيامهم بنقل المسروقات بإستخدام سيارة "قيادة أحدهم" والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها.



وفي مديرية أمن الجيزة ؛ ضبط (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.





وفي مديرية أمن الشرقية؛ ضبط (5 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة (الدراجات النارية) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (11) واقعة بأسلوب"قطع الأسلاك"، وتم بإرشادهم ضبط (الدراجات المستولى عليها – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع).



وفي مديرية أمن سوهاج؛ ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة)، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (3 أجهزة كمبيوتر – 5 طفايات حريق – شاشة تلفاز) من داخل مدرسة كائنة بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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