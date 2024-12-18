مؤتمر جماهيري بالفيوم يكشف عن 7 أسباب للتسرب من التعليم

شهدت الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، والدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اللقاء الجماهيري للحد من التسرب التعليمي بإدارة يوسف الصديق التعليمية

دور مديرية التربية والتعليم للقضاء علي المشكلة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن المديرية توفر بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة للطلاب، وتحسين البنية التحتية التعليمية، وتدريب المعلمين، وتوفير الموارد اللازمة لضمان جودة التعليم، كما تعمل على تعزيز دور الأسرة والمجتمع في دعم الطلاب وتحفيزهم على مواصلة تعليمهم، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقًا أمام تعليم الأبناء، ومنها الفقر والظروف الأسرية الصعبة.

تظافر الجهود للقضاء علي المشكلة

وأشار إلي أن مشكلة التسرب التعليمي تتطلب تضافر الجهود من الجميع، المؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، والأسرة، لوضع حلول للمشكلة، فقد بلغ عدد الطلاب المنقطعين والمتسربين عن المدرسة 950 طالبا وطالبة على مستوى إدارة يوسف الصديق التعليمية.

فيما قالت رئيس الإدارة المركزية التسرب التعليمي: إن التسرب التعليمي، يعتبر من المشكلات الكبرى التي يجب أن تتكاتف كافة المؤسسات لحلها، وتوفير فرص عمل لأسر الطلاب المتسربين من التعليم، من أجل القضاء على أسباب المشكلة.

أسباب التسرب من التعليم

وأرجعت رئيس الإدارة المركزية التسرب التعليمي لعدة أسباب ظاهرة تتمثل في:

1-الظروف الاقتصادية التى يعاني منها بعض الطلاب، ما يجعلهم يتركون التعليم للعمل على مساعدة أسرهم، بالإضافة إلى تكلفة المواصلات، التى قد تشكل عبئًا على بعض الأسر.

2-الظروف الاجتماعية، لبعض الأسر واعتبار تعليم الفتيات ليس من الضرورة، ما يدفعهن لترك المدرسة في سن مبكرة.

3-التنمر، الذي يواجهه بعض الطلاب في المدارس.

4-الظروف الصحية والأمراض

5-غياب الوعي بأهمية التعليم

6- التفكك الأسري

7-الزواج المبكر للفتيات

حلول لمشكلة التسرب من التعليم

وطالبت رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي، بتشكيل فرق عمل لمعالجة التسرب بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، ويتكون كل فريق من الأخصائي الإجتماعي وعضو المشاركة المجتمعية ومسئول شئون الطلبة ومسئول الإحصاء بالإدارة التعليمية والمديرية

دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

فيما قال أشرف درويش مدير جهاز تنمية المشروعات الثغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، إن الجهاز يتيح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للقضاء على مشكلة الفق وتوفير فرص عمل للأسر الأولي بالرعاية.

كما يقدم الجهاز خدمات تعليمية أخري، منها صيانة المدارس والمستشفيات والوحدات المحلية، وندوات رفع الوعي الصحي والوعي البيئي، والجهاز مستعد لدعم أسر الطلاب المنقطعين والمتسربين من التعليم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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