الأنصاري يتسلم تصميمات مشروع الهوية البصرية لمحافظة الفيوم

تسلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، من وفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، تصميمات مشروع الهوية البصرية للمحافظة، الذي نفذته كلية الفنون والتصميم، بالجامعة، بما يتسق مع السمات النسبية والبيئات الطبيعية التي تتميز بها الفيوم.

تسجيل المشروع كعلامة تجارية للمحافظة

وقال محافظ الفيوم، إنه سيتم دراسة تسجيل تصميمات مشروع الهوية البصرية للمحافظة، كعلامة تجارية، وسيتم تعميم النماذج التصميمية للهوية البصرية، على المباني الحكومية ووسائل المواصلات وكافة الأنشطة الحياتية بالمحافظة، بشكل تدريجي.

محتوى مشروع الهوية البصرية

ويشمل مشروع تصميمات الهوية البصرية لمحافظة الفيوم، جداريات فنية، وملصقات "بوسترات" بمداخل المحافظة، وميادينها وشوارعها الرئيسية، لإضفاء العناصر المميزة للمحافظة على كافة المستلزمات التي تستخدم في الحياة اليومية، من علامات إرشادية، ولافتات إعلانية، وأعلام، ومطبوعات، ووسائل مواصلات، وتذاكر دخول المواقع السياحية وركوب الحافلات، والزي الرسمي، وأدوات الدعاية، وتنفيذ مجسمات للهوية البصرية بالمواقع السياحية والأثرية، وتصميم موقع إلكتروني معبر عن هوية المحافظة، بما يرسخ الهوية البصرية للمحافظة لزائريها، ويبث روح الولاء لدى أبنائها، ويروج لمقاصدها السياحية والأثرية.

ختام البرنامج التدريبي لحقوق الإنسان

علي صعيد آخر انتهى المجلس القومي لحقوق الإنسان، من البرنامج التدريبي، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع المجلس، وجامعة الفيوم، للعاملين بالجهاز الإداري، ويهدف البرنامج الي تعريف موظفي الدولة بمسئوليتهم الكبيرة في احترام المواطن خلال تلقيه الخدمة، لأن جميع الحقوق تنبع من الحق في الكرامة.



البرنامج التدريبي شمل عدة محاضرات، تضمنت التعريف بأساسيات حقوق الإنسان، ومفاهيم حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المحافظة، وتأهيل المتدربين على تلقي الشكاوى، ورصد المشكلات بالمجتمع، وإعداد التقارير، بالإضافة إلى وسائل وآليات التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.



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