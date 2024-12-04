بالأسماء، تعليم الفيوم تعلن أوائل المسابقة الفنية "لمحات من الهند"

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، شاركت في مسابقة التربية الفنية، لمحات من الهند، وحققت مراكز متقدمة في المسابقة، في المراحل التعليمية المختلفة.

الحاصلون علي مراكز متقدمة في المرحلة الابتدائية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه في المرحلة الابتدائية، فاز الطالب حسنين علاء محمد مبروك، مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس، بالمركز الأول، وفازت الطالبة مريم محمد حمدى مصطفى، مدرسة الرسالة الخاصة للغات بشرق الفيوم بالمركز الثاني، وفازت الطالبة رؤى أيمن أبواليمين، مدرسة رويال الخاصة للغات، إدارة شرق الفيوم، بالمركز الثالث.

أوائل المسابقة من المرحلة الإعدادية

وفي المرحلة الإعدادية، فازت بالمركز الأول الطالبة لمار عمر على عمر محمد، مدرسة الرسالة الخاصة عربي بغرب الفيوم، وفاز بالمركز الثاني الطالب مروان مصطفى حلمى قرني، بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس، وفازت بالمركز الثالث الطالبة بسملة مصطفى عبدالحميد سعيد بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس.

أوائل المرحلة الثانوية في مسابقة لمحات من الهند

وفي المرحلة الثانوية، فازت بالمركز الأول الطالبة سلمى رجب أحمد عبدالجيد، بمدرسة الرسالة الخاصة للغات بشرق الفيوم، وفازت بالمركز الثاني الطالبة جنا نصر أحمد نصر حسن بمدرسة دكتور لطفى سليمان الثانوية للبنات بسنورس، وفازت بالمركز الثالث الطالبة يمنى عبدالسلام أحمد، بمدرسة أبوكساة الثانوية بإدارة ابشواي التعليمية.

الاحتفال بيوم اللغة العربية

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، شهد إحتفال إدارة شرق الفيوم التعليمية، بعنوان "إحياء اللغة العربية" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، شارك فى الحفل، عدد مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة الإيمان الخاصة للغات، ومدرسة عبدالله بهنس، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف الإعدادية للبنات، ومدرسة المسلة الإعدادية للبنات، ومدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات "أم المؤمنين الثانوية للبنات سابقًا'

وضم الحفل عروض، أفتخر بلغتك، ومنتظرة اللغة العربية، وعرض أجمل لغات العالم، وحوار بين الفصحى والعامية، وعرض قهقهة الضحكات بنكهة تعليمية، والشعراء واحكى يا شهرزاد وعنترة بن شداد وفقرة مذيع الشارع، واستعراض اللغة العربية، الكورال، وعرض للشخصيات الأدبية، وقل ولا تقل، ومحاكمة أبناء اللغة العربية، وعرض في الكتب قرينا.

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