تعليم الفيوم: تدريب معلمات المدارس المجتمعية على المنهج الجديد 2.0

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المديرية تنظم تدريبا لمعلمات التعليم المجتمعى بمدارس الفيوم، على آليات تفعيل المنهج الجديد 2.0، بمسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

مدة برنامج التدريب ومحتواه

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن البرنامج التدريبي، يستمر لمدة ثلاثة أيام، خلال تنتهي يوم الخميس المقبل 12 ديسمبر الجاري، ويشمل البرنامج ثلاث محاور رئيسية، هي فلسفة المنهج الجديد 2.0 وثقافة المنهج بالتعليم المجتمعي، وطرق تدريس الحروف والأرقام، وطرق تدريس المنهج في الصفوف الثاني والثالث.

إعداد المعلمات المستهدف تدريبهن

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أن عدد المتدربات بلغ 140 معلمة بمدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة.

متابعة مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء عدد من مدارس المحافظة، بدأت بمدرسة المنشية الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة، وقرر تكريم المعلمة منال أحمد عبدالعزيز سعداوى، معلمة اللغة العربية بالصف الثاني الابتدائي، للجهد المتميز المبذول في العمل، كما تابع عدد من الفصول الدراسية للوقوف على مستوى الطلاب والأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، للتعرف علي مستوى القراءة والكتابة، والمستوى العلمي للتلاميذ فى مادة اللغة العربية، كما تابع رياض الأطفال بالمدرسة، وشدد علي ضرورة الاهتمام بالطلاب الذين يعانون من ضعف في القراءة والكتابة، وزيادة فترة البرنامج العلاجي لهم.

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