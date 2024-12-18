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تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين بابشواي واطسا

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية، للمرضي غير القادرين، من قري، أبو كساه بمركز ابشواي، ومنيا الحيط والجعافرة وعزبة قلمشاه بمركز إطسا، شارك في القافلة مستشفي جامعة الفيوم، وأحدي المؤسسات الخيرية.

دعم التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم،  إن المديرية توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين. 

تخصصات القافلة والخدمات الطبية للأسر غير القادرة

واضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أن القافلة قدمت خدماتها في  10 تخصصات طبية (الصدر والجهاز التنفسي –  انفراد الرمد والعيون – العظام – المخ والأعصاب – الأنف والاذن والحنجرة – الجراحة العامة – الأطفال – الباطنة – المسالك البولية).

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات إنتقال المرضي من مقر إقامتهم وحتي مستشفي الجامعة، ذهابا وعودة، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية  بالمجان.

أنشطة الجمعيات الأهلية في الفيوم

وأشار إلي أن الجمعيات الأهلية  بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها  تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة.

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كما توزيع الجمعيات الاهلية المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.
 

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