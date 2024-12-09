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محافظات

تعليم الفيوم: امتحانات النصف الأول من العام للشهادة الإعدادية بنظام البوكليت

وميل وزارة التربية
وميل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد قبيصي، أن امتحانات الفصل الدراسي الاول  للشهادة الاعدادية، العام الدراسي الحالي 2024/2025، ستكون بنظام البوكليت، ضمن عدد من المحافظات اختارت طواعية تطبيق نظام البوكليت في الفصل الدراسي الاول، تمهيد لتعميم التجربة علي كل محافظات الجمهورية في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، جاء ذلك أثناء لقاء وكيل وزارة التربية والتعليم، مع الصحفيين مساء اليوم الاثنين، لتوضيح خطة العمل بالمديرية خلال المرحلة المقبلة.

تطبيق المعايير علي المرشحين للعمل رؤساء لجان بالشهادة الإعدادية

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه يتم الآن عقد لقاءات مع المرشحين رؤساء لجان في امتحانات الشهادة الاعدادية، لاختيار أفضل العناصر لندبهم لأعمال الامتحانات في الفصل الدراسي الاول، وقد يتم استبعاد بعض المرشحين، وفي هذه الحالة من الممكن أن يحدث عجز في رؤساء اللجان، سيتم سده من خلال العاملين بالمرحلة الثانوية.

نظام المراقبة الاليكتروني والبشري سيقضي علي ظاهرة الفش

ولفت الي أن نظام المراقبة بالكاميرات سيتطبق خلال الامتحانات المقبلة، وهو نظام رقابي صارم للقضاء علي ظاهرة الغش في امتحانات الشهادة الاعدادية، كما سيتم تزويد رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل بمزيد من التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، تساعدهم علي القضاء علي ظاهرة الغش، وتبين حقوق وواجبات كل عنصر من العناصر المنتدبة بلجان سير الامتحانات.

اصلاح مسار مدارس التعليم المجتمعي بكل الإدارات التعليمية

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي أن عمليات إصلاح مدارس التعليم المجتمعي تسير علي قدم وثاق، ولن يتم قبول تلميذ في سن التعليم الإلزامي بهذه النوعية من المدارس الا إذا انطلقت عليه شروط الالتحاق.

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وأشار إلي أنه  سيتم تطبيق المعايير علي كل مدارس التعليم المجتمعي الموجودة حاليا لاستيضاع اي المدارس تستمر وأيها تغلق لعدم مطابقة معايير التعليم المجتمعي عليها.

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