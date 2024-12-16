وكيل تعليم الفيوم يمنح مكافأة 1000 جنيه لمدير مدرسة ابتدائية لتميز الإذاعة المدرسية

منح الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مكافأة مالية 1000 جنيه إلى أيمن أحمد مرسي عبد الرحمن، مدير مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، وشهادة تقدير لتفانيه في العمل، وانتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسية.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لمتابعة المدارس

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد قام بجولة ميدانية بمدارس مدينة الفيوم، ومتابعة سير العملية التعليمية، وحضر طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، التابعة إدارة شرق الفيوم التعليمية.

تكريم المعلمين والطلاب المتميزين في الإذاعة المدرسية

كما قرر وكيل الوزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تكريم كل من سها السيد خليل، معلم اللغة العربية، لتميز الأداء بالإذاعة المدرسية بنفس المدرسة، وتقديم فقرات فنية المتميزة تهدف إلي تنمية الوعي لدي الطلاب وارساء لروح الوطنية، والتمسك بالعادات والتقاليد، وبث روح الولاء والانتماء للوطن.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، منح شهادة تقدير للطالبة مريم محمد سيد، بالصف السادس الابتدائي للمستوى المتميز في تقديم الإذاعة المدرسية، وإلقاء كلمة بالإذاعة المدرسية عن محافظة الفيوم، والمعالم الأثرية بالمحافظة، وأشاد وكيل الوزارة بانتظام وانضباط طابور الصباح بالمدرسة، وبتفعيل الأنشطة المدرسية بالمدرسة، وتفعيل مبادرة الفيوم تتحدث، ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

كلام نهائي امتحانات الشهادة الاعدادية بوكليت

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد قبيصي، أن امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية، العام الدراسي الحالي 2024/2025، ستكون بنظام البوكليت، ضمن عدد من المحافظات اختارت طواعية تطبيق نظام البوكليت في الفصل الدراسي الأول.

وسيتم تعميم التجربة علي كل محافظات الجمهورية في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، جاء ذلك أثناء لقاء وكيل وزارة التربية والتعليم، مع الصحفيين مساء اليوم الاثنين، لتوضيح خطة العمل بالمديرية خلال المرحلة المقبلة.



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