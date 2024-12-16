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محافظات

بالهدايا والورود، ضباط الداخلية يدعمون أطفال مرضى السرطان بالأقصر (صور)

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

زار وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر مستشفى أورام الأقصر لعلاج السرطان بالمجان  .

قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية يزور مستشفى الأورام السرطانية بالأقصر 


ووزع الوفد خلال زيارتهم للمستشفى، الورود والهدايا والألعاب علي الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى، وكذلك أماكن الانتظار للمساهمة في التخفيف عنهم والتأكيد على دور رجال الشرطة في دعم المجتمع المدني والتواجد بين مرضى السرطان للتخفيف عنهم، وأجروا جولة رافقهم خلالها قيادات المستشفى، وتم عرض تفاصيل العلاج والتجهيزات علي أعلى مستوى بأحدث الأجهزة والمعدات والفرش حول العالم في أقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف العمليات.

وفد أمنى يدعم مرضى السرطان بأورام الأقصر 

تفقد الوفد اقسام المستشفى ومنها: العلاج الاشعاعى والكيميائي، وبنك الدم، والصيدلة الإكلينيكية، وأشادوا بمستوى التجهيزات، والخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدين على استمرار رجال وزارة الداخلية في مهمتهم لدعم أبناء المجتمع المصري في المستشفى بتكرار الزيارات للمستشفى خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد رحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي للمستشفى بوفد  من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، الذين يحرصون على تكرار الزيارات للمستشفى ودعم الأطفال وكبار السن  مرضي الأورام السرطانية، موجها لهم التحية على زيارتهم للمستشفى، للتخفيف عن المرضى، كما أشاد بدور اللواء محمد الصاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، على دعمه المتواصل للمستشفى، وحرصه على زيارة المرضى بالمستشفى.

 

 

 

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