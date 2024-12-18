توقف منذ 2008، محافظ الأقصر ينهي أزمة إسكان الطود (صور)

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن تسليم عدد من وحدات الإسكان بمدينة الطود لحاجزي هذه الوحدات خلال منتصف العام القادم.

وأشار إلي بدء تنفيذ أعمال استكمال هذه الوحدات بعد تدبير مبلغ 25 مليون جنيه من الموازنة الخاصة بالمحافظة، وتكليف شركة وادي النيل للمقاولات لتشطيب هذه الوحدات، وإنهاء العمل بها خلال شهر مايو المقبل، تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها من الذين استوفوا الشروط واثبتوا جدية في سداد الأقساط الخاصة بهذه الوحدات.

محافظ الأقصر: 25 مليون جنيه من المحافظة لاستكمال الوحدات السكنية وتوصيل المرافق بإسكان الطود

وكشف المحافظ خلال جولته بمدينة الطود للإعلان عن بدء العمل بعدد 30 عمارة سكنية، عن الجهود المبذولة لإنهاء أزمة إسكان الطود والاستجابة لمطالب المتضررين من حجز الوحدات وعدم تمكنهم من استلامها منذ عام 2008، لافتًا إلي أنه سيتم بدء العمل في 13 عمارة ويتم استكمال العمل تباعًا في بقية العمارات لتشطيب وتجهيز الوحدات السكنية لتسليمها لحاجزيها في أقرب وقت.

وشدد المحافظ خلال تفقده لمساكن الطود، علي ضرورة استكمال كافة اعمال المرافق بمنطقة الوحدات السكنية وتشجير المنطقة ، ورصف مدخلها وتطويرها لتكون منطقة مميزة، موجهًا بدراسة تقسيم الأراضي المحيطة بمنطقة الإسكان تمهيدًا لطرحها للمواطنين واستغلالها في اقامة مناطق سكنية وتحقيق نهضة تنموية بالمنطقة.

محافظ الأقصر يتابع بدء أعمال تجهيز الوحدات السكنية بالطود لتسليمها لمستحقيها منتصف العام القادم

وكان محافظ الأقصر قد زار منطقة إسكان الطود لأول مرة عقب توليه منصبه في شهر يوليو الماضي، حيث استمع لمطالب المتضررين من عدم استلام 600 وحدة سكنية في عدد 30 عمارة، بعد أن تقدموا للحصول على الوحدات، وتم التعاقد معهم في عام 2008.

وبحث المحافظ مع مسئولي الإسكان أسباب عدم تسليم الوحدات السكنية نتيجة لعدم توافر الاعتمادات المالية، وأعلن عن تدبير مبلغ 25 مليون جنيه من الموازنة الخاصة بمحافظة الأقصر، والتنسيق مع شركة وادي النيل لاستكمال الأعمال المتبقية في الوحدات السكنية وتجهيزها لتسليمها للمواطنين، وهو ما تم بالفعل، حيث تم استكمال الأعمال المتبقية في الوحدات السكنية، بعد متابعة مستمرة من محافظ الأقصر لحل المشكلة والعمل علي تسليم الوحدات السكنية وازالة اية معوقات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ورافق المحافظ في جولته، علي صادق رئيس مدينة الطود، والمهندس حيدر عبد العال وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني، وقيادات شركة وادي النيل للمقاولات.

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