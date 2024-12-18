نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات المحور الثاني لمبادرة «ظواهر» (صور)

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، أولى فعاليات المحور الثاني لمبادرة ظواهر للحد من السلبيات بالمجتمع، تحت شعار «ظواهر سياحية»، بمكتبة مصر العامة بحضور 150 شخصا من الأوساط السياحية، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالاهتمام بقطاع السياحة تزامنا مع الموسم السياحي الشتوي الجاري.

مبادرة ظواهر تطلق المحور الثاني في الأقصر

وفي مستهل حديثه، نقل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ، شكر وتقدير المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مشيرًا إلى أنه منذ خلال 6 أشهر مضت نعمل على رضاء المواطنين ومصالحهم، والاستماع إلى مطالبهم بصورة دائمة وبشكل ميداني، وعن قطاع السياحة نعمل على تسخير كافة سبل الدعم للتنمية والازدهار لتظل الأقصر قبلة السائحين الاولى من حول العالم.

نائب محافظ الأقصر: ظواهر سياحية تعالج السلوكيات السلبية تجاه الأجانب

وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ، أن مبادرة ظواهر تنفرد لها المحافظة وتواصل أهدافها لتعزيز القيم الايجابية داخل المجتمع، وذلك من محور «السياحة» بعد أن أطلقت فعاليتها بظاهرة حوادث الموتوسيكلات والسرعة الجنونية الزائدة.

وأوضح نائب محافظ الأقصر أن الظواهر السلبية في الوسط السياحي ليست تخص الأثريين وأصحاب التاكسي والحنطور والمرشدين السياحيين، بل كاف أطياف المجتمع بأكمله، لنشر القيم والأخلاقيات ونقل للأجيال القادمة حتى نحصد ثمار المردود بالنفع والخير علينا.

وحث «ابو زيد» المواطنين على التعامل بالحسنى مع الأجانب أثناء زيارتهم إلى الأقصر، مشيرا إلى أنه يوجد قله من الظواهر السلبية تتطلب موقف حاسم، فمن هنا كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية ستقوم بدورها على أعلى مستوى، واختتم نائب محافظ الأقصر حديثه بأن ظواهر سياحية سوف تتواجد في كافة المزارات السياحية والأثرية خلال الأيام المقبلة من خلال حملات التوعية وعقد الندوات التثقيفية.

وكيل وزارة السياحة والآثار في الأقصر: نسعى لتعميم الأخلاقيات الإيجابية لحسن معاملة السائحين من خلال مبادرة ظواهر

من جانبه قالت الدكتورة نعمة عطا جاد وكيل وزارة السياحة والآثار في الأقصر، إن عددًا من السائحين الأجانب من حول العالم يتعرض لمواقف حرجة جدا أثناء قضاء عطلته الترفيهية في الأقصر، خاصة على كورنيش النيل ومحيط معبد الأقصر وطريق الكباش، من مضايقات متمثلة في صور متعددة، مشيرا إلى أن المواطنين بالأقصر عندما يشاهدون ما يحدث تدور في أذهانهم ظاهرة سلبية تحت فكرة « أنا مالي»، إذ يغادرون الموقف وكأنه لم يحدث مما يزيد من الأمر سوءًا، موضحه أنه يحب التدخل بالتوعية لإنقاذ المجتمع ونشر وتعميم القيم والأخلاقيات الإيجابية.

مدير آثار البر الغربي: عززنا بأطقم من الأثريين لنشر الوعي في المناطق الأثرية

فيما قال الدكتور بهاء عبدالجابر مدير عام آثار البر الغربي، إن المبادرة هي وسيلة لرصد ومواجهة الظواهر السلبية في المجتمع الأقصري، مضيفًا أن الوعي أصبح مهما للغاية في كافة المواقع الأثرية، حيث جرى تكليف بعض الأثريين في كافة المواقع في القرنة، لاستقبال الطلاب في المراحل التعليمية الابتدائيه والإعدادية، وتقديم لهم معلومات ونصائح وفيرة للحفاظ على المكان وأيضا معاملة السائحين الأجانب بصورة حسنه، موضحا أن أبرز الظواهر السلبية هي طمس الآثار من خلال كتابة الاسماء على القطع من قبل الزائرين لكننا نقوم بالتصدي لذلك.

ورافق الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، كلا من الدكتور نعمة عطا جاد وكيل وزارة السياحة والآثار بالأقصر، والدكتور بهاء عبدالجابر مدير آثار البر الغربي بالأقصر، وياسر رزق مدير هيئة تنشيط السياحة، وعددًا من أمن المعابد وممثلي البالون الطائر، وأصحاب البازارات السياحية، وسائقي الحنطور.

مبادرة ظواهر بمحافظة الأقصر

يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

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