بعد الحكم النهائي، ساركوزي يخضع للرقابة عبر سوار إلكتروني

أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد الحكم عليه نهائيًا اليوم الأربعاء عن خضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني، لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأنه سيلتزم بهذه العقوبة لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ساركوزي يخضع للرقابة عبر سوار إلكتروني

وقال محاميه باتريس سبينوسي:" من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة، والتي أصبحت الآن نهائية"، وفق "فرانس برس".



وأضاف "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون، إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.