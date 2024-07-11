محافظ الشرقية: نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بكافة الخدمات
استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية ونقيبي المحامين والاجتماعيين ومدير مصلحة الضرائب بالشرقية والوفد المرافق لهم
البنك الأهلي المصرى وشركة المقاولون العرب
كما استقبل ممثلين عن البنك الأهلي المصري وشركة المقاولون العرب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظًا للشرقية.
الشكر للرئيس السيسي
ورحب محافظ الشرقية بالحضور مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته الغالية في اختياره محافظًا للشرقية، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء وتحقيق طموحات وآمال المواطنين من أبناء المحافظة.
درع تذكاري للمحافظ
وعلى هامش اللقاء أهدى نقيب المحامين درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية متمنيًا له أن يوفق في أداء مهمته وتحقيق حياه أفضل للمواطنين من أبناء المحافظة.
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