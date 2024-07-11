الخميس 11 يوليو 2024
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محافظات

محافظ الشرقية: نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بكافة الخدمات

محافظ الشرقية, فيتو
محافظ الشرقية, فيتو

 استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية ونقيبي المحامين والاجتماعيين ومدير مصلحة الضرائب بالشرقية والوفد المرافق لهم 

مهنئوا المحافظ -فيتو

محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل

البنك الأهلي المصرى وشركة المقاولون العرب 

 كما استقبل ممثلين عن البنك الأهلي المصري وشركة المقاولون العرب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظًا للشرقية.

مهنئوا المحافظ -فيتو

الشكر للرئيس السيسي 

 ورحب محافظ الشرقية بالحضور مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته الغالية في اختياره محافظًا للشرقية، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء وتحقيق طموحات وآمال المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا لمتابعة إنشاء مدرسة طحا المرج

مهنئوا المحافظ -فيتو

درع تذكاري للمحافظ 

 وعلى هامش اللقاء أهدى نقيب المحامين درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية متمنيًا له أن يوفق في أداء مهمته وتحقيق حياه أفضل للمواطنين من أبناء المحافظة.

مهنئوا المحافظ -فيتو

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مدير مصلحة الضرائب الضرائب العقارية بالشرقيه نقيب المحامين نقسب الاجتماعيين جهاز شؤون البيئة رئيس الفرع الاقليمى

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