الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

سعر الدولار في الكوتشينة!

هل يستقيم ونحن مازلنا نواجه أزمة دولارية والجنيه يتعرض لانخفاض ولو بنسبة قليلة أن نبحث عن سعر الدولار في أسواقنا لدى نجوم التنجيم أو باستقراء أوراق الكوتشينة؟! 
 

إن قراءة البخت هى عادة لدى البعض يتسلون بها، وصحفنا منذ زمن وهى تحرص على نشر حظ أبناء الأبراج المختلفة، وهناك أناس لا يعتبرون ذلك مجرد نوع من التسلية، وإنما هم يصدقون المنجمين فعلا ويثقون فى كلامهم ولهم منجميهم الخصوصيين.. 

ولعلنا نتذكر أن هناك ساسة كبار كانوا لا يتخذون قرارات مهمة قبل الرجوع للمنجمين، كل ذلك مفهوم ومعروف ولكن أليس من العبث اعلاميا أن نبحث عن سعر الدولار في أسواقنا العام المقبل في أوراق الكوتشينة؟!

 
ويزيد العبث أكثر أن ذلك يحدث فى وقت تزداد فيه المخاوف من تكرار الأزمة الدولارية مجددا العام المقبل، أليس ذلك يساعد على خلق مناخ الأزمة أصلا؟! 


لا بأس من بعض اللهو أحيانا ولكن اللهو في وقت الجد عيب وخطر فى ذات الوقت، إننا نتطلع لإعلام مؤثر وله فاعلية في الرأي العام يصدقه الناس، وليس بذلك نحظى بهذا الإعلام!

 
بقى القول أننا ونحن نتأهب لتوديع عامنا الحالى لم نسأل أنفسنا هل ما جاء به لنا تنبأ به أحد من المنجمين وهواة قراءة الطالع؟ فهل تنبأ أحد مثلا بما حدث في سوريا ولجوء بشار الأسد إلى روسيا؟ بل هل يتجاسر أحد بالتنبأ بما سيفعله ترامب بعالمنا وتحديدا بمنطقتنا؟!

 
إسكتوا يرحمكم الله! ولا تزيدوا آلامنا وأوجاعنا الكثيرة وهمومنا على المستقبل، ولا تزيدوا من حدة مشاكلنا وأزماتنا! 
 

تنظيف سوريا!

إذا أراد الشعب!

 

إننا نحتاج لإعلام مسئول حقا يساعدنا على تجاوز هذه المشاكل والأزمات وليس تضخيمها، وأتمنى أن يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الجديد يساعدنا على أن نظفر بهذا الإعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشاكل والأزمات المنجمين سعر الدولار قراءة الطالع أزمة الدولار قراءة البخت استقراء أوراق الكوتشينة الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

الرئيس لاجئا!

أخيرًا !

الإخوان بعد سوريا!

من سيئ إلى أسوأ!

خاص.. إلى طارق نور

ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية