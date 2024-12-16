الإثنين 16 ديسمبر 2024
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إذا أراد الشعب!

بعد أن غير اسمه لتغيير صورته القديمة أعلن الجولاني سابقا وأحمد الشرع حاليا زعيم هيئة تحرير الشام أنه سوف يترشح لمنصب رئيس الجمهورية إذا أراد الشعب السورى ذلك.. وخشية ألا يريد الشعب، أضاف وإذا أراد من حولى ذلك.. 

وبالطبع ذلك أيسر وأسهل وأضمن لآن الشعب السورى يضم فئات وطوائف مختلفة ومتعددة المشارب، ما بين كردى وسنى وشيعى ودرزى وعلوى ومسيحى.. والأغلب أن بعض هذه الفئات لديها تحفظات على توليه منصب رئاسة الجمهورية بسبب خلفيته وانتمائه لتنظيم داعش من قبل، فى مقدمتها فئة الأكراد! 


وقد تحوط زعيم هيئة تحرير الشام على هذا النحو لأنه فى الأغلب يدرك أن الأفراح التى عمت سوريا مؤخرا كانت بسبب التخلص من حكم استبدادي، أذاق السوريين الألم والمرارة وألحق بهم الأذى الشديد، وليست استفتاءا عليه شخصيا وعلى ما يمثله كأحد رموز الإسلام السياسى فى سوريا تربطه علاقة قوية بإحدى القوى الاقليمية المهمة غير العربية.. 

وهى العلاقة التى مكنته من تصدر المشهد السياسى الجديد فى سوريا بعد سقوط الأسد ونظامه، والأغلب سوف تمكنه من تحقيق ما ينشده، وهو أن يحل محل بشار الأسد فى قيادة سوريا، وذلك بعد اقناع الامريكان بذلك! 


وبالطبع من هم حول رئيس هيئة تحرير الشام هم من أتباعه ومريديه، وهؤلاء سيسرهم بالطبع أن يصبح الرئيس الجديد القادم لسوريا، لأنهم سوف ينالون نصيبهم من السلطة أيضا، وقد قاتلوا سنوات طويلة من أجل تحقيق ذلك! 

 

بل لعلهم مع زعيمهم يتعجلون ذلك ولهذا إكتفوا بمرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أشهر فقط، وتخلو من أية معالم دستورية أو رؤية لما هو قادم أو خطة لإنجاز نقل السلطة فى البلاد يتوافق عليها الأطياف الاجتماعية السورية ويقبلون بها، لأنها سترسم وتحدد لهم معالم وصورة دولتهم المقبلة التى تسع لهم جميعا وتمنحهم حقوقا متساوية غير منقوصة. 

 

الرئيس لاجئا!

أخيرًا !


إن تنوع وتعدد مكونات سوريا الاجتماعية يحتاج إلى وقت لتحقيق هذا التوافق الوطنى الذى يحافظ على وحدتها واستقلالها.. فإن سوريا الآن لا تحتاج لاستبدال من يهيمنون عليها وإنما تحتاج للتخلص من أى هيمنة إقليمية ودوليةَ! 

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الجولاني هيئة تحرير الشام تنظيم داعش سوريا منصب رئيس الجمهورية نقل السلطة الشعب السورى الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

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