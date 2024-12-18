اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تملك القوة ولا القدرة اللازمة "لاستعادة" دونباس وشبه جزيرة القرم.

التنازلات التي من الممكن أن تقدمها كييف لإنهاء الحرب

وجاء تصريح الرئيس الأوكراني المنتهية عهدته، ردًّا على سؤال أحد الصحفيين حول التنازلات التي من الممكن أن تقدمها كييف من أجل "إنهاء الحرب".

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بتقنية الفيديو: "في الواقع، هذه الأراضي تخضع الآن لسيطرة الروس. وليس لدينا القوة الكافية لإعادتها تحت سيطرتنا، ولم يتبق لنا سوى الاعتماد على الضغط الدبلوماسي من المجتمع الدولي لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

تقديم تنازلات إقليمية مؤقتة من جانب أوكرانيا لتحقيق السلام

وفي الوقت نفسه، أجاب سلبًا على السؤال التوضيحي حول ما إذا كان بوسع كييف أن تتخلى عن مطالبتها بشبه جزيرة القرم أو دونباس "ولو مؤقتًا".

وفي وقت سابق، اعترف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، والذي تم تعيينه رئيسا لمؤتمر ميونيخ الأمني، بإمكانية تقديم تنازلات إقليمية مؤقتة من جانب أوكرانيا لتحقيق السلام. ووفقا له، فإن خط وقف إطلاق النار يجب أن يشمل منطقتي دونباس ونوفوروسيا الروسيتين، اللتين تعتبرهما أوكرانيا ملكا لها، "وهو أمر ليس واقعيا تماما في المستقبل القريب". وفي الوقت نفسه، قال إنه من الممكن منح كييف عضوية في الناتو مع الأخذ في الاعتبار المناطق الخاضعة لسيطرتها، فقط إذا تخلت أوكرانيا نهائيًّا عن المناطق المتنازع عليها.

شروط حل الصراع في أوكرانيا

وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق شروط حل الصراع في أوكرانيا، من بينها انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونباس ونوفوروسيا، تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ورفع العقوبات الغربية عن روسيا، بالإضافة إلى وضع أوكرانيا المحايد، خالية من الأسلحة النووية.

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