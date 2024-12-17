الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مندوب روسيا في مجلس الأمن: سوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو

بدأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث التطورات الأخيرة في سوريا.

 

كلمة مندوب روسيا حول سوريا فى مجلس الأمن

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزي، إن سوريا دولة صديقة، وأن موسكو تتمني لها الأفضل، مضيفا: "السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى".

وتابع مندوب روسيا في مجلس الأمن: "يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين".

 

جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، لـ مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهمًا لضمان حصول البلاد على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه.

وأضاف بيدرسن: "هناك استعداد دولي واضح للمشاركة. الاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات، واتخاذ إجراءات ملائمة بشأن تصنيف الجماعات أيضًا، وإعادة الإعمار الكامل".

 

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

 والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة، قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى إطاحة بشار الأسد.

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سوريا جير بيدرسن مجلس الامن مجلس الأمن الدولي أخبار سوريا دمشق

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