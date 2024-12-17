روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

أعلنت السلطات الروسية فرض حالة الطوارئ في مدينة أنابا، بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود.

فرض حالة الطوارئ في أنابا الروسية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفادت سلطات المدينة المطلة على البحر الأسود، بأنه تم فرض حالة الطوارئ في أنابا بعد تلوث الساحل بمنتجات نفطية كانت قد تسربت من ناقلة متضررة، ولفتت إلى أنه نشر مقر للعمليات للتعامل مع تداعيات التسرب النفطي.

وقبل ذلك أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي فينيامين كوندراتييف أن أكثر من 260 شخصا و50 آلية يشاركون في التعامل مع تبعات التلوث في المنطقة الساحلية لمدينة أنابا.

تسرب نحو 1.5 ألف طن من زيت الوقود

ويوم الأحد الماضي تعرضت ناقلتان وهما "فولغونفت 239" و"فولغونفت 212" لأضرار في مضيق كيرتش في البحر الأسود جراء عاصفة جوية قوية.

وبحسب مسؤولين فقد تسرب نحو 1.5 ألف طن من زيت الوقود (منتج نفطي)، فيما كانت الناقلتان تشحنان نحو 9.2 ألف طن من المنتجات النفطية.

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