الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب: زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب".

زيلينسكي يريد صفقة لوقف الحرب مع روسيا 

ويأتي ذلك التصريح عقب اجتماع ثلاثي جمع بين ترامب وزيلينسكي وماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية قبل قدوم ترامب للبيت الأبيض في يناير القادم.

وأضاف ترامب في منشوره: "يريد زيلينسكي وأوكرانيا عقد صفقة ووضع حد للجنون، لقد فقدوا على نحو عبثي 400 ألف جندي وعددًا أكبر بكثير من المدنيين. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب أن تبدأ المفاوضات".

ترامب يسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا 

وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما كتب على منصة للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال.

وكتب ترامب، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب الشروع في مفاوضات. لقد فقدت الكثير من الأرواح عبثًا، ودُمرت الكثير من الأسر، وإذا استمر هذا فقد يتحول إلى شيء أكبر، وأسوأ بكثير.

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زيلينسكي ترامب روسيا أوكرانيا

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