أخبار مصر اليوم: السيسي يزف بشرى سارة لخريجي كليات الحاسبات.. مؤتمر صحفي هام لرئيس الوزراء غدا.. وضبط واقعة فساد بإدارة الهرم التعليمية

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مستعدون أن يكون هناك نسبة من طلاب وطالبات كليات الحاسبات والمعلومات في الأكاديمية العسكرية العام الحالي، بعد عقد الاختبارات الكاملة".

كشف واختبارات لخريجي الحاسبات

وأضاف "السيسي" خلال حديثه وهو يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية: "أي عدد من خريجي الحاسبات يتقدم للاختبار ويجتاز وينجح في الاختبارات سيتم قبوله في الأكاديمية العسكرية العام الحالي".

وتابع: "مستعد اختار كتلة مناسبة من خريجي الحاسبات وعمل لها تأهيل لمدة عامين في الأكاديمية العسكرية ومنحهم درجة الماجستير، ويكون الباب مفتوح لهم للعمل في القطاع المدني، مع التنسيق مع وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات لتوفير كادر في التخصص مؤهل لسوق العمل".

شهدت إدارة الهرم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة واقعة فساد غير تقليدية، كان بطلها موظفة أرشيف تعمل بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الجيزة.

وتبين أن الموظفة المعنية حضرت إلى إدارة الهرم التعليمية لتقديم أوراق لاعتماد إثبات قيد لـ 20 طالبًا من صفوف مختلفة، وهم في الأصل مقيدون في المدرسة التي تعمل بها. ومع ذلك، تبين أن الأوراق التي قدمتها مختومة بخاتم مدرسة أخرى، وهو ما أثار الشكوك حول صحة الوثائق المقدمة.

وفقًا لمصادر في إدارة الهرم التعليمية، فقد انتابت مسئولة شئون الطلاب شكوك حول الأوراق التي تقدمت بها الموظفة من إحدى المدارس الخاصة لاعتماد إثبات قيد 20 طالبًا.

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة المدرجة على أجندة الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بـمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن يستعرض رئيس الوزراء نتائج الاجتماع وأهم القرارات الصادرة عنه.

الملفات والقضايا المهمة المدرجة على أجندة الحكومة

كما يتناول المؤتمر الرد على استفسارات الصحفيين حول عدد من القضايا الراهنة التي تهم المواطنين والرأي العام.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، وتوضيح الحقائق المتعلقة بمختلف القضايا الوطنية والسياسات الحكومية.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، مع اقتراب العام الجديد 2025، قائمة غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة، والتي تراوحت بين 15 جنيها وتصل إلى 421 جنيها، وفقا للائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات.

قائمة غرامات استقلال القطارات بدون تذكرة

وجاءت الغرامات كالتالي:

ركوب قطارات تالجو والقطار الإسباني بدون تذكرة غرامة 70 جنيها.

ركوب الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية غرامة 50 جنيها.

القطارات العادية بدون تذكرة غرامة 30 جنيها.

التدخين داخل القطارات والمحطات غرامة 100 جنيه.

استقلال قطارات الضواحى بدون تذكرة غرامة 15 جنيها.

استقلال القطارات المحسنة وتحيا مصر بدون تذكرة غرامة 20 جنيها.

استقلال القطارات الإسبانى والفرنساوى بدون تذكرة غرامة 30 جنيها.

استقلال قطارات vib وقطارات النوم بدون تذكرة غرامة 40 جنيها.

استقلال القطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بدون تذكرة غرامة 50 جنيها.



بدأ، اليوم الثلاثاء، الحجاج المختارين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 البدء في سداد تكلفة المستوى في البنوك الحكومية.

وقال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي: إنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري لإتمام الإجراءات، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

وأكد عبد الموجود أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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