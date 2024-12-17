الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية.. يؤكد على انتقاء أفضل العناصر بكل موضوعية وتجرد.. ويوجه هذه النصائح لـ بناء شخصية قادرة على حماية الوطن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، والتى تعقد لأول مرة بمقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد إطلع، عبر منظومة تسجيل نتائج الإختبارات الإلكترونية، على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التى تحصل عليها أثناء تأديته مراحل الإختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة والتى تعكس الشفافية التامة في نتائج الإختبارات.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن  الرئيس قد تناول بالنقاش مع الطلبة المتقدمين عددًا من الموضوعات والقضايا الراهنة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية للوقوف على مدى إدراكهم المعرفى ووعيهم الثقافى، حيث أعرب  الرئيس عن تقديره لمستوى الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة ومدى استيعابهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في كافة المجالات. 

وطالب إياهم بضرورة مواصلة الاطلاع ومواكبة العلوم الحديثة، لبناء شخصية قادرة على حماية الوطن، وأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع، حاملين أمانة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها في ظل التحديات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث الرسمي أن  الرئيس قد أكد حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلاب بكل موضوعية وتجرد، وفقًا لأحدث المعايير العلمية الدقيقة بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، متمنيًا للجميع التوفيق في خدمة الوطن، كما حرص الرئيس على اداء فريضة الصلاة مع الطلاب المتقدمين.

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الأكاديمية والكليات العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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