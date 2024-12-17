"جعفر" يستعيد بوصلة الوزارة في التعليم الخاص والدولي

قرار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتكليف هشام جعفر مدير الشئون القانونية السابق بوزارة التربية والتعليم بتولي مهام مدير عام التعليم الخاص والدولي بالوزارة، اعتبره متابعون وخبراء بالتربية والتعليم بمثابة استعادة بوصلة الوزارة في قطاع التعليم الخاص والدولي، بعد مرحلة ضبابية شهدتها الوزارة في ذلك الملف خلال الفترة الماضية.

التعليم الخاص والدولي وزارة التربية والتعليم

خلال نحو ١٠ أيام، انقلبت الأمور رأسا على عقب لتصحيح المسار في واحدة من أهم إدارات ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المدارس الدولية

وكشفت مصادر بـوزارة التربية والتعليم أن هناك قرارات كثيرة كانت قد صدرت عن اللجنة المركزية للتعليم الخاص، وكذلك عن لجنة شئون المدارس الدولية، ولم يتم إبلاغ ممثلي المدارس الصادر لها قرارات بتلك القرارات؛ لأن إدارة التعليم الخاص والدولي كانت تنتهج نهجًا غريبًا خلال الفترة الماضية بأن تسلم القرارات لممثلي المدارس عند حضورهم لديوان عام الوزارة، وكثيرون كانوا لا يعلمون بصدور قرارات خاصة بهم، رغم أن الأصل في الأمور أن يتم إرسال القرارات بشكل رسمي للمدارس عن طريق المديريات والإدارات التعليمية، وهو المسار الذي بدأت إدارة التعليم الخاص والدولي تعديله منذ تولى "جعفر" المسئولية قبل ١٠ أيام.

وجاء تولي "جعفر" مسئولية التعليم الخاص والدولي بالوزارة خلفا لإيمان صبري مساعد وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الخاص والدولي والتي كانت تتولى الإشراف على الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بجانب منصبها كمساعد للوزير.

وقد حقق "جعفر" نجاحًا كبيرًا في إدارة الشئون القانونية بالوزارة منذ تولى مسئوليتها في عام ٢٠١٧، واستطاع ميكنة اعمال الإدارة القانونية، وأسس لأرشفة إلكتروية لكافة القضايا والملفات التي تعمل عليها إدارة الشئون القانونية. واستطاع أن يجعل إدارة الشئون القانونية الأولى على مستوى الوزارة في إنجاز العمل.

وحقق انجازات كبيرة في عدد القضايا والملفات التي تعمل عليها الشئون القانونية سنويًا، وعلى مدار ٧ سنوات قضاها مديرًا عامًا للشئون القانونية تحولت إدارة الشئون القانونية بالوزارة إلى واحدة من أبرز إدارات ديوان عام التربية والتعليم.

وفي سبتمبر عام ٢٠٢٠ كان هشام جعفر بطل أكبر قضية رشوة تعرض لها مسئول بالتربية والتعليم، وهي الواقعة التي رفض فيها " جعفر" رشوة مالية تقدر بنحو ٢ مليون جنيه.

ومن وقائع القضية أن مسئول إحدى شركات إدارة وتشغيل المدارس كان قد سعى إلى تقديم رشوة مالية ضخمة إلى هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقدرها مليوني جنيه ونسبة ملكية في أسهم الشركة تصل إلى ١٠٪ على أن يختار "جعفر" أي شخص يريده ليتم كتابة الأسهم باسمه، وذلك نظير غلق التحقيقات التي كانت تجريها وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشئون القانونية في مخالفات الشركة في مدرستين كانت تديرهما الشركة في مديني وفي مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، والمدرستان مملوكتان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتولى الشركة المذكورة إدارتها وتشغيلهما بموجب تعاقد بينها وبين شركة الرواد المملوكة أيضا للوزارة وصاحبة حق الانتفاع بتلك المدارس.

وفور تلقي " جعفر" عرضا بالرشوة مقابل تسوية مخالفات الشركة المذكورة وانهاء التحقيقات التي تتم حول مخالفاتها المالية والإدارية، والتوسط لدى وزير التعليم - وقتها- لابرام تعاقد جديد بين الوزير وتلك الشركة مباشرة بدلا من التعاقد بينها وبين شركة الرواد، أبلغ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقتها، بما جرى، وكان موقف الوزير الأسبق حاسما بضرورة مواجهة الفساد مهما بلغت مكانة الفاسدين، وأنه لا يمكن التستر على الفساد أو المواربة في التعامل مع الفاسدين، وتم التنسيق مع الجهات الرقابية، وجاءت تعليمات صقور الرقابة بمجاراة صاحب العرض بالرشوة، وبذل صقور الرقابة الإدارية جهدا كبيرا من أجل تسجيل الأحداث التالية بالصوت والصورة وضبط المتهم متلبسا بالرشوة.ووفقا للتحقيقات، فإنه تم ضبط المتهم الرئيسي في القضية أثناء تقديم الرشوة في أحد الكافيهات بمحيط وسط البلد، ثم تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

وبخلاف ذلك؛ فإن هشام جعفر يمتلك خبرة مهنية كبيرة بمجال التعليم الخاص والدولي، حيث سبق له إدارة ملف التعليم الخاص والدولي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بجانب عمله مديرًا للشئون القانونية بالمديرية قبل أن يتم تعيينه مديرًا عامًا للشئون القانونية بالوزارة.

التفاؤل كبير بإسناد ملف التعليم الخاص والدولي بالوزارة لقيادة تتمتع بالكثير من مواصفات الكفاءة والخبرة، وأنه قادر على استعادة بوصلة الوزارة في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.