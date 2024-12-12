الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محمد عبد اللطيف يصدر تعليماته ببدء تعديل قرارات التعليم الخاص

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
ads

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليًّا، على تغيير القرارات الوزارية المنظمة للمدارس الخاصة والدولية، وبخاصة القرارين الوزاريين 420، و422 الصادرين عام 2014.

 العمل على تعديل قرارات التعليم الخاص 
 

ويعد القرار الوزاري رقم 420 الحاكم الفعلي لمنظومة التعليم الخاص ( عربي ولغات)، وتضم منظومة التعليم الخاص نحو 3 ملايين طالب وطالبة.

ومنذ عام 2018 أدخلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تعديلات على القرار الوزاري 420، إلا أن وزارة التربية والتعليم ترى أن الأمر يحتاج إلى تعديلات كبيرة على نصوص المواد القانونية في القرار الوزاري 420 ليتناسب مع الفترة القادمة.

ممثلي جمعيات أصحاب المدارس الخاصة والدولية 

وكان وزير التربية والتعليم، في اجتماعه مع ممثلي جمعيات أصحاب المدارس الخاصة والدولية قبل عدة أيام، ناقش المشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم الخاص والدولي.

وأصدر وزير التربية والتعليم تعليماته ببدء العمل على تغيير القرارات الوزارية المنظمة للمدارس الخاصة والدولية، وبخاصة القرار الوزاري رقم 420 المعمول به منذ عقد من الزمان.

وطالب وزير التعليم من مجالس إدارات جمعيات أصحاب المدارس الخاصة تقديم رؤيتها حول المواد القانونية التي تحتاج إلى تعديل أو تغيير.

وتنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، يواصل ممثلي جمعيات أصحاب المدارس الخاصة اجتماعاتهم لتقديم رؤيتهم حول القرارين الوزاريين 420، و422 لسنة 2014.

وتدور أبرز النقاشات حول نصوص التحريك بين فصول المراحل التعليمية المختلفة في المدارس الخاصة، وكذلك نصوص التحول من فصول العربي إلى فصول اللغات.

وكان البعض اقترح إلغاء عقوبة وضع المدرسة التي تخالف تحت الإشراف المالي والإداري، واستبدالها بغرامة مالية كبيرة توقع على المدرسة التي ترتكب مخالفات، إلا أن المقترح قوبل بالرفض، ما يعني أن القرارات الوزارية القادمة ستحافظ على وجود عقوبة وضع المدرسة التي ترتكب مخالفات جسيمة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التربية والتعليم التعليم الخاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الخاصة

مواد متعلقة

وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية نموذج تعليمي متميز يدعو إلى الفخر

التعليم تكشف موقف المدارس الخاصة والدولية من تابلت الثانوية العامة بنظامها الجديد

فوضى في المدارس الخاصة.. غول المصروفات يتحدى إمكانيات الأسر المصرية.. زيادات جنونية في الرسوم الدراسية.. وسعر اشتراك باصات الطلاب يثير غضب الأهالي

التعليم تعلن عن حالة واحدة لزيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

الأكثر قراءة

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

السجن 3 سنوات للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب

ساويرس يوجه رسالة لـ جمال سليمان بعد الإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والذرة المستوردة في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

انتهك حرمة حياتها الشخصية وهددها، نص قرار إحالة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة

منوعات

المزيد

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والذرة المستوردة في الأسواق

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مسيرة حافلة لـ جوميز مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية