3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية، القائمة الكاملة للأسعار

قال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزيرة وجهت بوضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم 3 برامج للحج، وفقًا للآتي:

مستوى أول..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثاني.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

وأشار عبد الموجود إلى أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا لثلاث مستويات وجاءت كالتالي:

ـ المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات

ـ المستوى الثاني بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات

ـ المستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات

وشدد على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج.

وأكدت أنه من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

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