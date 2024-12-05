ماذا تعني عودة امتحانات sat لطلاب الدبلومة الأمريكية؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل اجتماع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع مسئولي مؤسسة "College Board" لبحث عودة اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية، بالمدارس الأمريكية في مصر.

عودة امتحانات sat لطلاب الدبلومة الأمريكية

يأتي ذلك بعد قرابة ٤ أعوام من قيام مؤسسة College Board بوقف عقد امتحانات sat لطلاب الدبلومة الأمريكية بالمدارس التي تدرس المناهج الأمريكية في مصر، وذلك على خلفية ضبط أكثر من واقعة تسريب لامتحانات sat خلال العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، وارتكاب بعض مدارس الدبلومة الأمريكية مخالفات في نتائج عدد من الطلاب، فاتخذت مؤسسة College Board الأمريكية المسئولة عن عقد امتحانات sat، قرارًا بإنهاء أعمالها في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠.

الدبلومة الأمريكية

وأمام ذلك الإجراء وجدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحل للخروج من هذا المأزق باستحداث امتحان جديد هو امتحان est ليكون بديلًا عن امتحان sat لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات بعد الانتهاء من الدبلومة الأمريكية.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية واجه طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر عددًا من المشكلات مع امتحانات est خاصة أن الامتحان وإن كان قد نجح في أن يكون حلا للالتحاق بالجامعات المصرية إلا أنه لم يكن بديلًا عن sat في الالتحاق بالجامعات الأجنبية خارج مصر، وظل امتحانا محليًّا وليس امتحانا دوليًّا.

شهادة الدبلومة الأمريكية في مصر

ويواصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحالي جهوده لعودة امتحان sat الدولي لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر.

ويتكوّن امتحان الـ SAT من قسمين، الأول قسم الرياضيات ويتضمن 58 سؤالًا للاختيار من متعدد وممنوع في ذلك الجزء استخدام الآلة الحاسبة، بالإضافة إلى 38 سؤالًا مسموح فيها استخدام الآلة الحاسبة أثناء الحل. والقسم الثاني من الامتحان يكون في مهارات القراءة والكتابة وقواعد اللغة الإنجليزية، ويتضمن القسم الثاني 52 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بجانب 44 سؤالًا تقيس مهارات التحرير وفهم المعاني وتطبيق قواعد اللغة.

وعودة امتحان sat يعني الرجوع بشهادة الدبلومة الأمريكية في مصر إلى أصلها، حيث إن امتحانات sat التي تعقدها مؤسسة College Board الأمريكية تعني أن الطالب قد أدى امتحانات القبول في الجامعات في جميع الدول التي تطبق نظام الدبلومة الأمريكية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعودة امتحان sat يؤكدها اللقاء الذي جمع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وتم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وحضره الدكتور ماثيو تشوفانك مدير فريق "College Board" الدولي لمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقا، والسيد روبن هاروتونيان، ممثلا عن السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وقد أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للدور الذي تلعبه "College Board" في توفير اختبارات دولية معتمدة، من خلال تطوير وإدارة اختبار "SAT" وغيره من الاختبارات الموحدة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة لعقد اختبارات دولية رقمية بآليات دقيقة لطلاب الدبلومة الأمريكية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن جهته، أعرب الدكتور ماثيو تشوفانك عن استعداد مؤسسة "College Board" الكامل لدعم جهود الوزارة، وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تضمن دقة عقد اختبارات "SAT".

وقد ناقش الجانبان، خلال اللقاء، الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون لعودة اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، وتحديد آليات إجراء الاختبارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.