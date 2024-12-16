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أخبار مصر

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أكد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي،، أن الحكومة السعودية تمكنت من حل 80% من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في السوق المصرية.

 وأشار الوزير السعودي إلى أن هناك 10 مشكلات أخرى لا يزال يتم العمل على حلها، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لحل هذه القضايا وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

كما ثمّن "الخريف" خلال لقائه مساء اليوم والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدعم المصري لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، والذي يضم أبرز الدول والشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين. 

وأضاف أن هناك توافقًا بين الجانبين المصري والسعودي على إقامة عدد من المشروعات المشتركة في قطاعات صناعية استراتيجية، مثل البتروكيماويات، الأدوية، وتصنيع السيارات.

وأشار المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة، إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات ضخمة تشمل إنتاج البوليستر، والمواد الخام للأدوية، وكذلك التعاون في تصنيع السيارات. وأكد أن الجانبين يعكفان على توقيع استثمارات جديدة في الأشهر القليلة المقبلة، ما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين.

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