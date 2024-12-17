العثور على جثة شريهان ضحية ميكروباص أسيوط بعد 10 أيام من البحث

عثر صائد بمركب مساء اليوم الثلاثاء على جثة شريهان ضحية حادث سقوط ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية بأسيوط، بقرية بني مسارة بديروط وذلك في اليوم العاشر للبحث وتم إبلاغ قوات الشرطة واستخراج الجثمان وجار تسليمه لذويه.

العثور على جثة شريهان ضحية حادث ميكروباص أسيوط



وواصلت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط جهودها، لليوم العاشر على التوالي؛ للبحث عن شريهان عثمان والدة الطفلتين، وسيدة مسنة مجهولة الهوية وطفل، وذلك بدءًا من موقع الحادث وصولًا إلى ترع محافظة المنيا، في محاولة للعثور على الثلاث جثث ولكن جميعها باءت بالفشل حتى العثور على جثة شريهان.

وكان المهندس صدقي عثمان، شقيق شريهان عثمان إحدى ضحايا ميكروباص ديروط المنكوب بأسيوط، قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحث فيه المواطنين بتكثيف الدعاء من أجل العثور على شقيقته المفقودة، مطالبًا المواطنين بعدم الضغط عليه نفسيا وترويج الشائعات الكاذبة بالعثور على جثمانها، مؤكدًا أنه لن يمل ولن يكل حتى يتمكن من العثور على جثمان شقيقته ومواراته بمدفنها.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكب تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه

وعلى الفور أمر محافظ أسيوط بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى إنتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث إنهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والشيماء عبد المعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

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