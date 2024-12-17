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نيابة أسيوط تعاين حادث مصرع 13 شخصا وإصابة آخرين في تصادم تريلا بميكروباص

حادث تصادم أسيوط،
حادث تصادم أسيوط، فيتو

تعاين نيابة شمال أسيوط حادث التصادم المروع الذي وقع مساء اليوم بين تريلا محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص بطريق أسيوط الزراعي وأسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة شخصين آخرين فى حالات حرجة وتم التحفظ على الجثث في مشرحة المستشفى المركزي ومنفلوط وديروط لحين التصريح بالدفن.

تصادم تريلا محملة بالأسمنت بسيارة ميكروباص بأسيوط 

 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا أَسمنت وميكروباص على مدخل القوصية، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

 

مصرع 13 وإصابة شخصين في تصادم ميكروباص وتريلا بأسيوط 

 

على الفور، انتقلت قوات الشرطة بمحافظة أسيوط و5 سيارات الإسعاف َوفريق النيابة إلى موقع الحادث وتبين من الفحص والمعاينة الأولية، وفاة 13 شخصًا وإصابة اثنين آخرين.

 

أسماء الوفيات في حادث تصادم أسيوط 


وجاءت أسماء الوفيات في حادث تصادم أسيوط طبقا للبلاغ سعيد ثابت أبو الخير 24 سنة من مركز ديروط، وهيثم مكارم محمد  23 سنة، وعبد الرحيم علي السيد من مركز منفلوط منفلوط 34 سنة، وأحمد رمضان عطية 33 سنة من مركز  منفلوط.


وتوفي كل من إيمان محمد محمدين 40 سنة من مركز القوصية، وسيد عبد المحسن عبد الوهاب 49 سنة من مركز القوصية، وكامل محمد كامل 45 سنة من مركز القوصية، وحمد محمد عبد الوهاب 18 سنة من مركز القوصية كما يوجد 3 جثث مجهولة الاسم والهوية وبيترا اشرف نبيل 26 سنة من مركز القوصية، وحمدان فرغلي محمدين  72 سنة من مركز منفلوط. 
كما أصيب كل من عبد الرحيم صلاح محمد 24 سنة غيبوبة تامة، وماجد عزيز اسكندر 42 سنة غيبوبة تامة.

 

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي


تم نقل المصابين و7 جثث إلى مستشفى القوصية، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط، وجثتين إلى مشرحة مستشفى ديروط. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب قرارات فريق النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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