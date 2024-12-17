محافظ أسيوط يوجه بصرف تعويضات عاجلة لأسر 13 شخصا لقوا مصرعهم في تصادم سيارتين

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط منذ قليل موقع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ميكروباص أمام قرية الشيخ عون الله قبلي مدينة القوصية ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة اثنين آخرين.

ووجه محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة القوصية بصرف الإعانات العاجلة والتعويضات اللازمة لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان موجهًا بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وكافة سبل الدعم والمساعدة متمنيًا الشفاء العاجل لهم.

حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل محملة بالأسمنت على الطريق الزراعي “أسيوط/ القوصية”



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل محملة بالأسمنت على الطريق الزراعي "أسيوط/ القوصية" بالقرب من قرية الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية ووجود متوفين ومصابين.

محافظ أسيوط ينتقل لموقع الحادث



وعلى الفور انتقل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وتبين من المعاينة الأولية للحادث وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص رقم ( ي ط أ 8351 ) وأخرى نقل رقم (ن ف و8931 ) محملة بالأسمنت ما أسفر عن مصرع 13 شخص وإصابة اثنين آخرين.



حيث تم نقل اثنين مصابين (عبد الرحيم صلاح محمد ٢٤ سنة، وماجد عزيز إسكندر ٤٢ سنة) إلى مستشفى القوصية المركزي، و7 جثامين إلى مشرحة مستشفى القوصية وهم (إيمان محمد محمدين ٤٠ سنة، وسيد عبد المحسن عبد الوهاب ٤٩ سنة، وكامل محمد كامل ٤٥ سنة، وأحمد محمد عبد الوهاب ١٨ سنة، وبيتر أشرف نبيل ٢٦ سنة، وجثمانين لذكر وأنثى مجهولي الهوية)، و٤ جثامين إلى مشرحة مستشفى منفلوط وهم (أحمد رمضان عطية رمضان ٣٣ سنة من قرية المنشأة بالقوصية.

وعبدالرحيم على سيد عبدالرحيم ٣٤ سنة من قرية النزالي جنوب بالقوصية، وحمدان فرغلي محمدين على هاشم ٧٢ سنة من قرية عرب فزارة، وآخر مجهول الهوية)، و2 آخرين إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي (سعيد أبانوب سعيد ثابت 24 سنة ـ القوصية، وهيثم مكارم محمد توفيق 23 سنة سائق الميكروباص القوصية) تحت تصرف النيابة العامة، كما تم الدفع بأوناش المرور لتسير الحركة المرورية بالطريق الزراعي.





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