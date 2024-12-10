التحفظ على سائق ميكروباص انقلبت سيارته بطريق أسيوط الزراعي وتسبب في مصرع شخصين

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، على سائق ميكروباص انقلب قبل بوابات المنيا بطريق أسيوط الزراعي.

حيث أسفر الحادث عن حالتي وفاة و5 مصابين، تم نقلهم للمستشفي العام، بينما رفعت الخدمات المرورية حطام الحادث، وقامت بسحب السيارة بالونش، وعملت على تنظيم حركة المركبات بعدما تسبب الحادث في زحام مروري بطريق أسيوط الزراعي..

كان مدير أمن المنيا قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، على الفور انتقلت الخدمات المرورية وفريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص كانت تحمل 14 راكبا أثناء سيرها على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من بوابة المنيا، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين، تم نقلهم للمستشفى العام، وتم التحفظ على السائق والسيارة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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