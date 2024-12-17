زغلول صيام يكتب: لا يا باشمهندس هاني..خبير التحكيم الأجنبي ليس الحل..واتحاد الكرة مش مهمته الأهلي يأكل ايه والزمالك يشرب ايه!

ربما آثرت الصمت على مدار الأيام الماضية خلال فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة وما بعدها دون التعقيب على تصريحات المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم …. وبعيدًا عن المزايدين فعلاقتي بأبو ريدة عمرها 30 عامًا ….رأيت فيه الأمل والمنقذ لحال كرة القدم المصرية.. نظيف اليد إلى درجة لا يتخيلها البعض.. ينتمي لعائلة عريقة وأصيلة.. ولكن…

الصداقة والمحبة والتقدير لشخص لا تمنع من توجيه النصيحة إليه وأنا علي يقين أنه يفهم كل ما يدور حوله ويتعامل بذكاء شديد كما تعامل في ملف صاحبنا الذي كان يمني نفسه بمنصب في الاتحاد بعد أن أشاع أنه مسنود ولكن أبو ريدة أعطاه رصاصة الرحمة.

لم يعجبني تصريح المهندس هاني أبوريدة سواء في المؤتمر الصحفي أو في قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعد أول اجتماع من الاتجاه نحو الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام …..قائلًا: إن هذا هو طلب الأهلي والزمالك في اجتماعهم مع رابطة الأندية واتحاد الكرة أثناء قرعة الدوري …..

لا يا باشمهندس هاني !!…..ليس منوطًا باتحاد الكره تلبية رغبات الأندية ولا مجلس الإدارة يشوف الأهلي بيحب ايه والزمالك ما بيحبش ايه ….ولكن هناك خطة وبرنامج لمجلس إدارة الاتحاد يتم تنفيذها وإن كان على الأندية فكل نادي يريد أن يختار الحكام لكل مباراة واللي مش عاجبه بالسلامة وياريت لو كمان يأخذ كل البطولات التي يشارك فيها ….

نعم كنت أتمنى أن تكون الكلمة للاتحاد وليس هناك دخل للأندية بسياسة الاتحاد والتي من أهم بنودها تحديد هوية كل من يعمل فيه …

يا باشمهندس هاني …..مصر لم تعرف البطولات والإنجازات إلا على أيادي وطنية في التدريب والتحكيم ….المغرب التي تملك مشروع حضرتك أكثر واحد تعرفه تعتمد على وطنيين ولايوجد خواجة …إنما خبير أجنبي ولدينا كوادر في مصر أفضل من الأجانب مليون مرة ….لن أقول لك توفير العملة الصعبة لأنك ممكن تستعين بخبير على نفقة الفيفا ولكن هذا ليس مربط الفرس !!!

يا باشمهندس هاني.. لم يعجبني قرار المجلس في أول اجتماع بشأن لجان تسليم وتسلم وأمور مثل تلك وأنا على يقين أنك تعرف كل التفاصيل من الإبرة للصاروخ داخل الاتحاد وتعرف الحاشية التي كانت سببًا في تبديد ثروات الاتحاد وجعلته مديونًا بأكثر من نصف مليار جنيه.

وأثناء حديثي معك فى إحدى المرات قلت إن الاتحاد بوضعه الحالي يحتاج من 6 إلى 8 سنوات ليقف على قدميه من جديد وهاهي الأيام تمر.. مجلس جمال علام لم يكن مسئولًا عن مجمل الفشل ولكن هناك من كان يتحمل المسئولية أكثر منهم وما زال موجودًا.

كنت أتمنى أن يكون قراركم الأول هو عودة المفصولين تعسفيًّا بوشايات غير حقيقية وممن ثم توجيه خطاب الشكر لهم وهم يملكون خبرات السنين …لا تنتظر تقريرًا يكتبه هؤلاء الذين فصلوا وشردوا، ولقد ذكرت من قبل أن أحد أسباب الفشل المتلاحق للمجلس السابق هو ذنب هؤلاء !!

يا باشمهندس هاني: أرجوك أن تبني على نضيف داخل الاتحاد، وإبعاد شلة أصحاب المصالح ….الشلة التي تجري وراء بريق الجنيه والدولار ….ابني قواعد ثابتة تخدم لسنوات ….ولست مندهشًا من هؤلاء الذين كانوا يسيرون أمام أخينا صاحب السلطة وهو يدخل الاتحاد وهو يخرج من الاتحاد …التفاصيل كثيرة ولكن ليس وقتها، ولكن أعتقد أن أصحاب المواقف يتراجعون قليلًا تاركين الأمر لأصحاب اللقطة والمصلحة …..

ويبقى للحديث بقية إن كان في العمر بقية.

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